La mejor dupla de vóley playero de Cuba dice adiós al INDER

Noslén Díaz y Jorge Luis Alayo, integrantes de la pareja de voleibol de playa que ocupa el décimo lugar del ranking mundial, decidieron cortar sus vínculos con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), luego que la entidad estatal no les pagara las ganancias de su participación en competencias internacionales.

La cifra adeudada ascendería a 107 mil dólares y no saldría de las arcas del INDER, sino que pertenece a premios que conceden los diferentes torneos en los que ha participado en los últimos meses la mejor dupla de la historia del vóley playero cubano.

La noticia fue confirmada por la página de Facebook CubanSp1ke, especializada en el deporte de la malla alta, aunque la estatal Federación Cubana de Voleibol (FCV) y el INDER no se han pronunciado por el momento.

Díaz y Alayo terminaron novenos en los pasados Juegos Olímpicos de París'2024.

El primero en pedir la baja fue Alayo, según relató en enero su compañero Díaz al portal independiente El Toque.





“Yo no he pedido la baja, quiero seguir jugando (...) lo del dinero que demora es un pago que aún esperamos y sé que lo pagarán, porque así ha pasado antes. Alayo sí ya está decidido a no jugar más y está en proceso de baja”, dijo entonces Díaz, atleta de 23 años.

Sin embargo, apenas un mes después, Díaz siguió los pasos de su compañero.

El dúo ganó la medalla de oro en la Supercopa de Rusia en 2024, dos de plata, otra de bronce y un cuarto lugar en cinco torneos del Pro Tour Mundial en el propio año, y la única medalla dorada obtenida por Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022.

El año pasado ganaron el Volleyball World Beach Pro Tour de Quintana Roo, México, y terminaron novenos en el Campeonato Mundial celebrado en Australia.