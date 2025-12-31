Enlaces de accesibilidad

El cubano y su fe
La intervención de Dios como fuerza de ayuda y esperanza
La intervención de Dios no siempre llega como un milagro espectacular. A veces se manifiesta en una persona que aparece en el momento justo, en una palabra que reconforta o una puerta que se abre cuando todo parecía cerrado. Dios ayuda, no siempre como esperamos, sino como realmente lo necesitamos.

