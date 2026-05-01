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La historia de Daniel Llorente y el Primero de Mayo que sacudió a Cuba

La historia de Daniel Llorente y el Primero de Mayo que sacudió a Cuba
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La historia de Daniel Llorente y el Primero de Mayo que sacudió a Cuba

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El 1 de mayo de 2017, Daniel Llorente irrumpió en el desfile oficialista en Cuba corriendo con una bandera estadounidense sobre sus hombros. Su protesta dio la vuelta al mundo, pero detrás de aquellas imágenes hubo arrestos, golpes, Esta es la historia del hombre que el régimen intentó silenciar.

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