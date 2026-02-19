José María Balcázar asume como presidente interino de Perú

Getting your Trinity Audio player ready...

El Congreso de Perú eligió este miércoles a José María Balcázar como nuevo presidente interino, el octavo en los últimos diez años.



Balcázar, de 83 años y perteneciente a la bancada del partido Perú Libre, se impuso a Edgar Reymundo, del Bloque Democrático, Héctor Acuña (Alianza para el Progreso) y María del Carmen Alva, tras dos rondas de votaciones en una sesión parlamentaria que se extendió por cuatro horas.



El nuevo mandatario interino sustituye a José Jerí, destituido tras 130 días en el cargo, luego de que los diputados aprobaran con 75 votos una moción de censura y añadieran un capítulo más a la inestabilidad política que ha vivido Perú en la última década.



El último presidente que logró completar el mandato de cinco años que establece la constitución peruana fue Ollanta Humala, quien gobernó entre 2011 y 2016.

Humala, actualmente en prisión, tras ser condenado a 15 años de cárcel en 2025 junto a su esposa y ex primera dama, Nadine Heredia, por lavado de dinero, pasó la banda presidencial a Pedro Pablo Kuczynski, el primero en la seguidilla de renuncias y destituciones.



Kuczynski se vio obligado a dimitir en 2018 y su entonces vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió el mando, hasta que, en noviembre de 2020, el parlamento lo removió con 105 votos.



Manuel Merino, entonces titular del Congreso, llegó efímeramente a la presidencia, lo cual generó una ola de protestas que llevó a su sustitución, cinco días después, por Francisco Sagasti, quien asumió el gobierno de manera provisional y convocó a nuevas elecciones.



En 2021, Pedro Castillo ganó los comicios, pero, tras 17 meses en el cargo, intentó cerrar el parlamento, lo que derivó en su destitución y encarcelamiento.



La vicepresidente Dina Boluarte asumió entonces la jefatura del Estado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo.



Boluarte duró hasta el 10 de octubre del 2025, cuando fue destituida en medio de una crisis de inseguridad y acusaciones de enriquecimiento ilícito.



Tras ser retirada del poder, Jerí asumió de manera provisional, hasta el martes 17 de febrero del 2026.



Balcázar tendrá la misión de gobernar brevemente, hasta que se realicen las elecciones presidenciales previstas para el 12 de abril próximo, en las que están inscritos, hasta ahora, 36 candidatos.