José Álvarez Pérez, su historia y un libro de 1953 que nos hará reflexionar

José Álvarez Pérez fue un destacado militar cubano que desempeñó un papel relevante durante la Guerra de Independencia de 1895, conocida en Cuba como la Guerra del 95. Como coronel del Ejército Libertador, contribuyó activamente a la lucha por la independencia de la isla frente al dominio colonial español.

Durante la Guerra del 95, José Álvarez Pérez demostró grandes dotes de liderazgo y valentía. A lo largo de la contienda, participó en numerosas acciones militares y fue ascendiendo en el escalafón militar gracias a sus méritos en combate y su capacidad de organización. Al finalizar la guerra, ostentaba el rango de coronel y ocupaba el puesto de jefe de un regimiento de caballería, uno de los cuerpos más importantes y dinámicos del Ejército Libertador cubano.

El 2 de junio de 1895 se alzó junto con un grupo de patriotas cerca de Alacranes, Matanzas. Bajo las órdenes del entonces coronel Eduardo García Vigoa libró varios combates en el sur de la provincia de Matanzas.

Durante el paso de la columna invasora participó en los combates de Coliseo y Calimete, los días 23 y 29 de diciembre de 1895, respectivamente. Acompañó a las fuerzas del mayor general Antonio Maceo hasta las inmediaciones de Güines y, al regreso, tomó parte en los ataques a Jaruco y Nueva Paz.

Se destacó en el combate de Hato de Jicarita (3 de julio de 1896), donde resultó herido. Estuvo en la toma de Cabezas y de Bolondrón. El 26 de diciembre de 1896 dirigió un fuerte ataque contra una columna española en Valladares.

Terminó la guerra como jefe del Regimiento de Caballería Estrada Palma (2ª Brigada, 1ª División, 5º Cuerpo) subordinado a Eduardo García Vigoa, jefe de la Brigada.

Durante la República no participó activamente en la política hasta agosto de 1931 en que, bajo las órdenes del coronel del Ejército Libertador Roberto Méndez Peñate, se alzó en Las Villas, contra la dictadura de Gerardo Machado, en el transcurso de la cual le fueron asesinados tres hijos. Este hecho marcó profundamente su vida y evidenció su firme oposición a los regímenes autoritarios, manteniendo siempre su compromiso con la libertad y la justicia.

La figura de José Álvarez Pérez representa el espíritu de sacrificio y entrega de aquellos patriotas que lucharon por la libertad de Cuba. Su papel como jefe de regimiento y su participación sumamente activa en la guerra lo convierten en un ejemplo de compromiso con la causa independentista cubana. Aunque no existen datos detallados sobre su vida posterior a la guerra, su legado permanece como parte de la memoria histórica de quienes contribuyeron a la emancipación de Cuba.

José Álvarez Pérez es recordado como uno de los muchos héroes anónimos que, con coraje y determinación, ayudaron a forjar la nación cubana durante uno de los periodos más turbulentos y decisivos de su historia. Su trayectoria en el Ejército Libertador y su liderazgo al mando de un regimiento de caballería son testimonio de su dedicación a la causa de la independencia.

El libro que le fue consagrado, publicado en 1953, en el año del Centenario de José Martí, titulado ‘Un español que llegó a Coronel por sus hazañas en Cuba’ de Pedro Rodríguez Abascal, constituye una pausa de lectura importante en el arco de los acontecimientos actuales. Nos invita a pensar en qué lado debe estar la libertad y cómo a través de esa libertad una vez conquistada se alcanza la libertad.