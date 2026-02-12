Jóvenes de “Fuera de la Caja” denuncian acoso de la Seguridad del Estado: “No nos van a callar”

Getting your Trinity Audio player ready...

Los jóvenes integrantes de la iniciativa audiovisual “Fuera de la Caja”, quienes residen en el municipio Cerro, en La Habana, denunciaron públicamente este miércoles actos de acoso por parte de la Seguridad del Estado cubano.

A través de un mensaje difundido en su muro de Facebook, afirmaron: “No nos van a callar”, dejando clara su decisión de continuar con su proyecto pese a las presiones que aseguran estar enfrentando.

La denuncia ocurre en un contexto de creciente represion por parte del regimen a las expresiones criticas por la situacion actual en la isla y de una fuerte visibilidad y polémica en torno al grupo, integrado por Amanda Beatriz Andrés Navarro (20 años), Abel Alejandro Andrés Navarro (22), Mauro Reigos Pérez (20) y Karel Daniel Hernández Bosques (20). Estos jóvenes han construido una presencia activa en plataformas digitales donde analizan la realidad política y social.

El grupo reconoce abiertamente que la política es el contenido que más consumen a diario y que el deseo de dar la “batalla cultural” fue el motor que los llevó a iniciar su trabajo en redes. Se definen ideológicamente como liberales y mencionan entre sus referentes intelectuales y políticos a Axel Kaiser, Agustín Laje, Javier Milei, Miguel Anxo Bastos, Antonio Escohotado y Jesús Huerta de Soto.

La controversia se intensificó por el uso de una gorra roja con la frase “Make Cuba Great Again”, símbolo que ha generado debate en redes sobre su posible asociación con el movimiento político estadounidense conocido como MAGA. Ellos han respondido que su intención no es importar agendas externas, sino expresar una aspiración de prosperidad para Cuba y la construcción de un país “Nuestra gorra significa que queremos una Cuba donde quedarse sea un orgullo, no un sacrificio”.

El debate escaló incluso a la televisión nacional, cuando el programa oficialista Con Filo hizo referencia al grupo y cuestionó su discurso y simbología. Lejos de replegarse, los jóvenes respondieron desde sus propias plataformas, defendiendo su derecho a participar en el debate público y reiterando su propuesta ideológica.

Además de su activismo digital, los integrantes del proyecto mantienen vínculos con el arte y la cultura: Amanda y Karel han estado ligados al teatro; Mauro es guitarrista; Abel tiene afinidad por el cine. Se definen como una generación interesada tanto en la cultura como en la política, convencida de que el debate cultural es también un espacio de transformación social.