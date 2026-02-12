Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Jóvenes de “Fuera de la Caja” denuncian acoso de la Seguridad del Estado: “No nos van a callar”

Jóvenes de Fuera de la Caja Cuba
Jóvenes de Fuera de la Caja Cuba

Sumario

  • Integrantes del proyecto audiovisual “Fuera de la Caja” denunciaron acoso por parte de la Seguridad del Estado cubano y reafirmaron su decisión de continuar su trabajo.
  • El grupo, compuesto por cuatro jóvenes del municipio Cerro, La Habana, analiza la realidad política y social cubana desde una perspectiva liberal en plataformas digitales.
  • La polémica se intensificó por el uso de una gorra con la frase “Make Cuba Great Again”, que generó debate sobre su significado y fue criticada en medios oficiales.
Getting your Trinity Audio player ready...

Los jóvenes integrantes de la iniciativa audiovisual “Fuera de la Caja”, quienes residen en el municipio Cerro, en La Habana, denunciaron públicamente este miércoles actos de acoso por parte de la Seguridad del Estado cubano.

A través de un mensaje difundido en su muro de Facebook, afirmaron: “No nos van a callar”, dejando clara su decisión de continuar con su proyecto pese a las presiones que aseguran estar enfrentando.

La denuncia ocurre en un contexto de creciente represion por parte del regimen a las expresiones criticas por la situacion actual en la isla y de una fuerte visibilidad y polémica en torno al grupo, integrado por Amanda Beatriz Andrés Navarro (20 años), Abel Alejandro Andrés Navarro (22), Mauro Reigos Pérez (20) y Karel Daniel Hernández Bosques (20). Estos jóvenes han construido una presencia activa en plataformas digitales donde analizan la realidad política y social.

El grupo reconoce abiertamente que la política es el contenido que más consumen a diario y que el deseo de dar la “batalla cultural” fue el motor que los llevó a iniciar su trabajo en redes. Se definen ideológicamente como liberales y mencionan entre sus referentes intelectuales y políticos a Axel Kaiser, Agustín Laje, Javier Milei, Miguel Anxo Bastos, Antonio Escohotado y Jesús Huerta de Soto.

Decenas de personas acudieron en apoyo a los jóvenes de El4tico, mientras se celebra una audiencia de habeas corpus a favor de los jóvenes Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, en el Tribunal de Holguín.
Lee también

Seguirán en prisión jóvenes de El4tico; cubanos acuden al Tribunal de Holguín en su apoyo(VIDEO)

La controversia se intensificó por el uso de una gorra roja con la frase “Make Cuba Great Again”, símbolo que ha generado debate en redes sobre su posible asociación con el movimiento político estadounidense conocido como MAGA. Ellos han respondido que su intención no es importar agendas externas, sino expresar una aspiración de prosperidad para Cuba y la construcción de un país “Nuestra gorra significa que queremos una Cuba donde quedarse sea un orgullo, no un sacrificio”.

El debate escaló incluso a la televisión nacional, cuando el programa oficialista Con Filo hizo referencia al grupo y cuestionó su discurso y simbología. Lejos de replegarse, los jóvenes respondieron desde sus propias plataformas, defendiendo su derecho a participar en el debate público y reiterando su propuesta ideológica.

Además de su activismo digital, los integrantes del proyecto mantienen vínculos con el arte y la cultura: Amanda y Karel han estado ligados al teatro; Mauro es guitarrista; Abel tiene afinidad por el cine. Se definen como una generación interesada tanto en la cultura como en la política, convencida de que el debate cultural es también un espacio de transformación social.

  • 16x9 Image

    Yaima Pardo

    Yaima Pardo La Red (Camagüey, Cuba) periodista multimedia en Martí Noticias, licenciada en Arte Teatral y máster en Procesos Culturales  en  la Universidad de las Artes de La Habana. Se ha desempeñado como presentadora y productora en MegaTV, (SBS) en Miami y fue directora multimedia de la publicación ADNCUBA. Como realizadora cinematográfica ha dirigido los documentales: Al final del camino, OFF_LINE, Antígona, Pinero Pinero, y Causas y Azares.

Foro

XS
SM
MD
LG