¡Histórico! Cuba alcanza grado de congelación

Getting your Trinity Audio player ready...

Durante la madrugada y el amanecer del 3 de febrero de 2026, Cuba vivió un récord histórico en el descenso de la temperatura, al registrarse por primera vez el cero grado en la estación meteorológica de Indio Hatuey, ubicada en el municipio Perico, provincia de Matanzas.

El registro, confirmado por el Instituto de Meteorología de Cuba, es el más bajo que se haya documentado, superando la marca previa de 0.6 °C alcanzada en Bainoa, Mayabeque, el 18 de febrero de 1996.

El descenso térmico fue sostenido durante toda la madrugada: ya a las 04:00 a.m. la estación marcaba 0.1 °C, y continuó bajando hasta llegar exactamente al punto de congelación a las 07:00 a.m., momento en el que se oficializó el récord.

Además del récord registrado en Indio Hatuey, varias localidades del occidente y centro del país reportaron temperaturas significativamente bajas.

En Matanzas, Jagüey Grande descendió hasta 3.4 °C, y Playa Girón registró 5.0 °C, mientras que en Cienfuegos, la estación de Aguada de Pasajeros marcó 4.4 °C y la propia ciudad de Cienfuegos llegó a 5.2 °C.



También se reportaron valores inusualmente fríos en el centro del país, como los 5.1 °C en Venezuela (Ciego de Ávila) y los 5.5 °C en Topes de Collantes (Sancti Spíritus), así como 5.8 °C en Güines (Mayabeque).