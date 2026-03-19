Haití, "Entre el silencio y el hambre", un estudio político y humano de Pedro von Eyken

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En 2024, la Editorial Dunken publicó una obra singular y necesaria: ‘Haití. Entre el silencio y el hambre’, escrita por el diplomático de carrera y ensayista argentino Pedro von Eyken. El libro es un testimonio y un análisis profundo que, partiendo de sus vivencias como embajador de Argentina en Haití, explora la compleja realidad de un país marcado por la adversidad, el sufrimiento y la esperanza.

Von Eyken ofrece una reconstrucción histórica minuciosa de Haití, desde su independencia en 1804 —la primera república negra del mundo— hasta los acontecimientos más recientes que han sacudido la isla caribeña. El autor no se detiene en la superficie: bucea en las raíces sociales, culturales y geopolíticas que definen la identidad haitiana, señalando los hitos y las heridas abiertas que aún condicionan su presente.

El lector recorre, de la mano del autor, episodios como la esclavitud, la colonización francesa, la ocupación estadounidense y las dictaduras, comprendiendo cómo estos factores han moldeado el devenir de una nación que, pese a todo, resiste en medio de la precariedad y la marginación internacional.

Uno de los mayores logros del libro reside en el relato vivencial de Pedro von Eyken. Desde su llegada a Puerto Príncipe, su mirada diplomática se va entrelazando con la sensibilidad humana, exponiendo no solo los desafíos de la gestión política sino también los rostros y las historias de quienes habitan Haití. Von Eyken narra encuentros con líderes políticos, funcionarios internacionales, miembros de la comunidad argentina y, sobre todo, con la gente común de Haití, quienes le enseñaron —en sus palabras— "el significado real del humanismo".

La obra se convierte así en un testimonio de primera mano sobre el funcionamiento de la diplomacia en contextos extremos, pero también sobre la capacidad de empatía y adaptación de quienes eligen involucrarse más allá de los protocolos.

El libro no constituye solamente memoria y análisis; es también una invitación a la reflexión sobre el presente y el futuro de Haití. Von Eyken plantea preguntas cruciales: ¿Por qué la comunidad internacional ha fracasado en sus múltiples intentos de ayuda? ¿Cuál es el verdadero sentido de la cooperación y la solidaridad en contextos de crisis crónica? ¿Qué caminos quedan abiertos para la reconstrucción social y política de Haití?

El autor se aleja de los lugares comunes y evita el paternalismo, apostando por una mirada crítica pero esperanzada. Reconoce los desafíos enormes —la pobreza estructural, la inestabilidad institucional, la violencia—, pero también destaca la dignidad y la creatividad del pueblo haitiano para sobrevivir y proyectarse hacia el mañana.

Es este mucho más que un libro de memorias o un ensayo político: es el testimonio honesto de un argentino que, desde su experiencia como embajador, invita a comprender la realidad de Haití sin prejuicios ni simplificaciones. Pedro von Eyken logra transmitir la dureza y la belleza de una nación compleja, y deja en el lector la inquietud y el compromiso de mirar a Haití con nuevos ojos.

En suma, una obra indispensable para quienes buscan entender los matices de la política internacional, la historia caribeña y centroamericana y, sobre todo, la dimensión humana detrás de los grandes titulares.

Pedro von Eyken publicó con anterioridad varios libros sobre Cuba, el anterior titulado Testigo de una revolución traicionada’ (2022) que tuve el honor de presentar en Buenos Aires, en esa fecha.