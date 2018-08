Gurú del chavismo reconoce retroceso de la izquierda latinoamericana

El ensayista y politólogo izquierdista norteamericano, Noam Chomsky, ex gurú del Socialismo del Siglo XXI, en una reciente entrevista con el noticiario televisivo, radial y de internet Democracy Now, lamentó que los gobiernos de izquierda en Latinoamérica no hayan creado “economías sostenibles y viables” ni ejecutaran mejoras reales en sus países, lo cual considera un gran retroceso.

“Venezuela tiene realmente una situación de desastre. La economía se basa en el petróleo, probablemente en mayor medida como nunca antes. Y la corrupción y el robo han sido extrema, especialmente después de la muerte de Chávez”, afirmó Chomsky, nacido en Filadelfia en 1928 y a quien el chavismo adoptó como uno de sus gurús hasta que comenzó a deslindarse del régimen.

En la entrevista con el estadounidense Democracy Now, Chomsky acotó que los gobiernos de izquierda en Latinoamérica no aprovecharon la oportunidad que tuvieron para tratar de crear economías sostenibles y viables.

“Casi todos (Venezuela, Brasil, Argentina y otros) se apoyaron en el alza de los precios de las materias primas, que es un fenómeno temporal. Los precios subieron principalmente debido al crecimiento de China. Así que hubo un aumento en el precio del petróleo, de la soja, entre otros. Y en vez de tratar de desarrollar una economía sostenible con la manufactura y la agricultura, simplemente confiaron en las materias primas que podrían exportar“, dijo.

En este caso ubica a Venezuela que como país potencialmente rico en lo agrícola, pero que no desarrolló al sector. “Eso es muy perjudicial, no sólo no es un éxito, sino que es un modelo de desarrollo dañino”, sentenció Chomsky, quien ha publicado decenas de libros sobre lingüística.

El fallecido presidente Hugo Chávez llegó a recomendar los libros del norteamericano desde el año 2006 y los recibió en el Palacio de Miraflores en agosto de 2009. Desde ese entonces se convirtió en un gurú para el chavismo.

“Es Chomsky uno de los intelectuales que más ha abonado en la lucha contra la hegemonía imperial, de la élite que gobierna en los Estados Unidos (…) Yo cargaba no uno, sino varios libros de Chomsky“, dijo Chávez en esa oportunidad.

Fue famosa la recomendación del mandatario en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2006, realizada en la ciudad de Nueva York (EEUU), de uno de los libros de Chomsky “Hegemonía o Superivencia”.

El profesor y activista consideraba que Chávez “Construía un mundo diferente y posible” pero seis años después afirmó que “en América Latina, el modelo de Chávez ha sido destructivo”.

Chomsky recalcó que la “enorme corrupción” también ha sido un factor en ese retroceso que observa en América Latina. “Es simplemente doloroso ver al Partido de los Trabajadores en Brasil, que llevó a cabo medidas significativas; simplemente, no podían mantener las manos fuera del cesto. Se unieron a la élite extremadamente corrupta, que está robando todo el tiempo, participó también en ella y se desacreditó. Pero hay una reacción. No creo que el juego haya terminado”.

(Con información de El Estímulo y Democracy Now)