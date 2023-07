Falso: Ucrania está preparando un ataque nuclear contra Rusia

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) inspecciona sistemáticamente todas las instalaciones nucleares de Ucrania y confirma que allí no se está realizando ninguna actividad ilegal.

Además, las inspecciones de las instalaciones nucleares se llevan a cabo sistemáticamente, y una de esas visitas tuvo lugar en mayo de este año. Según sus resultados, tampoco esta vez los expertos encontraron algún tipo de actividad no declarada sospechosa.

En realidad, es Rusia la que utiliza sistemáticamente la «retórica nuclear». «Fue Rusia quien estaba chantajeando con un desastre de radiación en la central nuclear de Zaporiyia. Esta trayectoria de misiles rusos atraviesa, en particular, las instalaciones nucleares ucranianas. Fueron los militares rusos quienes minaron las represas y las unidades de la central hidroeléctrica de Kajovka y ahora están chantajeando con detonarlas. Es Rusia la que usa municiones de fósforo, minas antipersonal prohibidas y toda la gama de armas contra la infraestructura civil”, dijo Volodymyr Zelenskyy en uno de sus mensajes de video.

Anteriormente, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania también se expresó acerca de las amenazas de Rusia contra Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, también declaró que las acusaciones «nucleares» a Ucrania no tienen fundamento. “La propaganda rusa se ha descarrilado y sugiere que Ucrania puede estar preparándose para lanzar una «bomba sucia» en territorio ruso. Esto es una falsificación enferma. Ucrania no tiene armas nucleares y no realiza ningún trabajo para su creación/adquisición. Somos un miembro responsable del TNP (Tratado de No Proliferación Nuclear, ed.)”, escribió Dmytro Kuleba en Twitter.

Anteriormente StopFake había refutado la desinformación de que Ucrania está creando deliberadamente la amenaza de un desastre en la central nuclear de Zaporiyia.