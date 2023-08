Falso: Las armas estadounidenses suministradas a Ucrania han acabado en manos de “cárteles mexicanos”

El artículo que supuestamente “prueba” la aparición de armas procedentes de Ucrania en México fue publicado en una página dudosa que difunde teorías de conspiración y no contiene ningún tipo de pruebas que pudieran confirmar esta desinformación.



La “investigación” que supuestamente prueba la presencia de armas ucranianas en manos de los narcotraficantes mexicanos es el artículo Breaking: Weapons Given to Ukraine May Now Be Used Against US Soldiers At Mexico Border, publicado en armedforces.press. En primer lugar, cabe destacar que esta “investigación” plantea muchas dudas. La propia web fue creada hace sólo un año atrás, registrada en EEUU (la información más detallada está oculta, ed.), la sección “sobre nosotros” muestra a diferentes personas a las que es imposible encontrar en Google o sus fotos se utilizan también en otras “redacciones” de páginas igualmente dudosas que imitan a las de noticias. Además, el contenido de la web consiste en copiar-pegar de otras páginas, teorías conspirativas, noticias falsas sobre vacunas, narraciones de desinformación rusa o simplemente columnas de alguien.

El análisis del propio artículo que supuestamente prueba la utilización de armas procedentes de Ucrania por los narcocárteles mexicanos también indica que se trata de otra noticia falsa. Al principio del artículo se afirma que, según algunas estimaciones, las armas fueron transferidas ilegalmente, pero el autor no aporta ninguna prueba ni fuente que apoye esta afirmación. En cambio, toda la segunda mitad del artículo es un copia-pega de un artículo de The New York Times sobre los cárteles y los vehículos que utilizan. Al mismo tiempo, el artículo del NYT no menciona a Ucrania en absoluto.

Hasta ahora, no hay hechos confirmados de que las armas occidentales suministradas a Ucrania hayan aparecido en otros países, y mucho menos en México. Los países donantes controlan y vigilan sus armas, y los casos de robo detectados se hacen públicos inmediatamente. Por ejemplo, en julio de 2023, el Pentágono ha informado que tales casos ocurrían en los primeros meses de la guerra a gran escala, pero entonces, las armas habían sido encontradas e incautadas. En particular, “a finales de junio de 2022, un grupo criminal organizado dirigido por un oficial ruso anónimo se unió a un batallón de voluntarios utilizando documentos falsos y robó armas: un lanzagranadas y una ametralladora, así como más de mil cartuchos de munición”. Sin embargo, el informe del Pentágono anunció que la inteligencia ucraniana había descubierto la trama.

Por otra parte, en julio de 2023, entre los usuarios de las redes sociales angloparlantes se había difundido la narrativa de que las armas que se suministraban a Ucrania acababan en manos de narco cárteles mexicanos.