Falso: UE formará batallones para FFAA de Ucrania compuestos por refugiados ucranianos

Una narrativa de desinformación similar ya ha sido difundida por los medios del Kremlin en reiteradas ocasiones, en particular, para señalar la falta de recursos para la movilización al ejército de Ucrania. StopFake ha refutado una narrativa similar en el siguiente artículo: “Falso: La UE prepara la deportación de los ucranianos para la movilización al ejército”.

Para dar más credibilidad a esta noticia falsa, los canales de Telegram rusos escriben que el Ministerio del Interior de Austria y de Alemania supuestamente comenzó a contabilizar a los refugiados ucranianos en edad militar.

En realidad, estas declaraciones no cuentan con ninguna base jurídica. Las misiones diplomáticas ucranianas no pueden deportar a los ucranianos para movilizarlos para su ingreso en las FFAA de Ucrania, al igual que las instituciones de la UE no tienen la potestad de formar unidades de ucranianos en sus territorios.

El Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania puede devolver a Ucrania únicamente a los hombres en edad militar que tratan de cruzar la frontera de manera ilegal durante la ley marcial y a los que no cumplen las condiciones para obtener la condición de refugiado. Así lo explicó Andriy Demchenko, representante del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras, durante el teletón.

Actualmente, los ucranianos en edad militar que hayan emigrado durante más de tres meses, deben inscribirse para el servicio militar en las misiones diplomáticas ucranianas en el extranjero. Esto incluye a todos los desplazados que viven en el extranjero desde el comienzo de la guerra a gran escala. Al mismo tiempo, las misiones extranjeras no están autorizadas a expedir citaciones a los ucranianos. Las misiones diplomáticas tampoco tienen la autoridad para deportar a los hombres en edad militar a Ucrania.

“El registro militar en las misiones diplomáticas extranjeras es más bien un mecanismo declarativo para recopilar datos sobre ciudadanos de Ucrania. Ignorar esta norma no es motivo de deportación, dado que las misiones diplomáticas no tienen motivos legales para ello”, ha relatado el abogado militar, Yaroslav Zhukrovskyy, en su comentario para Hromadske.

La Unión Europea también aseguró que no deportaría a nadie contra su voluntad y que no tiene la intención de restringir la entrada de hombres de Ucrania. Para Europa, todos los ucranianos que llegaron a la región después del inicio de la invasión a gran escala se encuentran protegidos por la Directiva de Protección Temporal. Sólo las siguientes infracciones pueden ser motivo de deportación: multas no pagadas, visado caducado, invitación no vigente, antecedentes penales no indicados en el momento de la expedición del visado, violación del orden público o estancia ilegal en el país.

En cuanto al registro de los refugiados, a finales de julio de 2023, Eurostat realmente calculó la cantidad de ucranianos que habían recibido la protección temporal en los países de la UE. Los datos se recopilaron para comprender el panorama general, y no para contabilizar a los ucranianos en edad militar.

“A 30 de junio de 2023, casi 4,07 millones de ciudadanos de países que no forman parte de la UE que abandonaron Ucrania a consecuencia de la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, habían recibido protección temporal en la UE. Los principales países que recibieron a los beneficiarios de protección temporal procedentes de Ucrania han sido Alemania (1.133.420 personas; 28% del total), Polonia (977.740; 24%) y la República Checa (349.140; 9%)”, informa Eurostat. De las personas a las que se concedió protección temporal: el 46,6% eran mujeres, el 34,4% niños y el 19% hombres.