Los resultados de la encuesta sociológica realizada por el Instituto Republicano Internacional no afirman que el 47% de los habitantes de Odesa estén en contra de que Ucrania se una a la Alianza del Atlántico Norte (OTAN).

Tras la difusión de esta información, StopFake decidió verificar si realmente casi la mitad de odesitas se pronuncia en contra de la adhesión de Ucrania a la OTAN. Finalmente, resultó que los números difundidos por los medios de comunicación y los usuarios rusos no se corresponden con la realidad.

A finales de junio, el Instituto Republicano Internacional realmente publicó los resultados de una encuesta sociológica en la que se preguntó a los encuestados si votarían por la adhesión de Ucrania a la OTAN si se celebrara un referéndum sobre este tema “ahora”. La investigación revela que el 53% de los habitantes de Odesa votaría a favor de la integración en la OTAN. Sin embargo, esto no significa que el 47%, como afirma el Kremlin, se pronuncie en contra. Si analizamos el documento en detalle, encontraremos que en la página 136 se puede leer que tan sólo el 18% de este 47% se opone a la unión a la OTAN. Otro 21% de los encuestados respondieron que no votarían en absoluto, mientras que el 8% no pudo contestar o no quiso hacerlo.