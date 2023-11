Falso: Biden admite que el dinero destinado a “la muerte de los ucranianos” es una “inversión” para EEUU

El 19 de octubre, el presidente de EEUU dio un discurso especial, en el que subrayó la necesidad de seguir apoyando a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa y la solidaridad de EEUU con Israel. Efectivamente, el presidente estadounidense calificó la ayuda a Ucrania e Israel, que sufrieron ataques terroristas, de inversión para los ciudadanos de EEUU. Sin embargo, los medios de comunicación rusos sacaron fuera de contexto la cita de Joe Biden, “olvidando” explicar por qué el jefe de la Casa Blanca empleó exactamente tal expresión.

A lo que se refería Biden no eran las inversiones en “los asesinatos de los ucranianos” o en el complejo militar-industrial, como escriben los medios rusos. El presidente habló de invertir en la seguridad y la estabilidad del mundo democrático. Biden señaló que cuando los terroristas no rinden cuentas por su agresión, provocan un caos aún mayor, muerte y destrucción, desatando una cadena de crueldad impune en todo el mundo.

El presidente de EEUU subrayó que existe una conexión directa entre la victoria ucraniana en la guerra y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses. Biden enfatizó que si no detenemos al dictador Putin y a sus similares, después de Ucrania e Israel dirigirán su atención a otros países: el bloque de la OTAN, que incluye a Estados Unidos.

“Si no detenemos el deseo de Putin de poder y control sobre Ucrania, no se limitará a Ucrania. Putin ya ha amenazado con, cito textualmente, «recordar» a Polonia que su territorio occidental fue un regalo de Rusia. Uno de sus principales asesores, un antiguo presidente ruso, ha llamado a Estonia, Letonia y Lituania «provincias bálticas» de Rusia. Todas ellas son aliados de la OTAN (…) si Putin ataca a un aliado de la OTAN, defenderemos cada centímetro de la OTAN, como exige el Tratado. Y entonces obtendremos algo que no queremos —repito, no queremos—, tendremos tropas estadounidenses luchando en Rusia o luchando contra Rusia”, subrayó Biden.

En este contexto de posible extensión de la agresión de Putin a los países de la OTAN y de prevención de enfrentamientos directos entre Estados Unidos y Rusia, Joe Biden anunció que el 20 de octubre enviaba una petición urgente al Congreso para financiar las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos: “Apoyar a nuestros socios críticos Israel y Ucrania”.

“Es una inversión inteligente. Dará dividendos a la seguridad estadounidense durante generaciones. Ayudará a salvaguardar las tropas estadounidenses. Nos ayudará a construir un mundo más seguro, con paz y prosperidad para nuestros hijos y nietos”, recalcó Biden.

Además, el presidente estadounidense destacó el éxito del ejército ucraniano en la lucha contra los ocupantes rusos. Biden subrayó que “Kyiv sigue en pie gracias al coraje del pueblo ucraniano”, y que Ucrania ya ha recuperado más del 50% del territorio ocupado por las tropas rusas. En este sentido, el Presidente estadounidense reiteró la necesidad de apoyar a Ucrania, ya que la democracia “no puede permitir que ganen terroristas como Hamás y tiranos como Putin”, concluyó Biden.