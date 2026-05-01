Excongresista de Florida hallado culpable por conspiración vinculada al gobierno de Maduro en Venezuela

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El exlegislador republicano de Florida, David Rivera, fue hallado culpable este viernes por un jurado federal por conspiración y otros cinco delitos vinculados a cabildear a favor del gobierno de Nicolás Maduro durante los años 2017 y 2018.

El juicio que duró siete semanas y fue realizado en la ciudad de Miami, probó que la firma consultora de Rivera había contratado secretamente con la compañía petrolera estatal de Venezuela por un valor de 50 millones de dólares para buscar un deshielo en las relaciones de ese país y Estados Unidos.

Rivera fue legislador estatal en el estado de la Florida entre los años 2002 y 2010, y luego fue miembro en Washington de la Cámara de Representantes durante el término comprendido entre 2011 al 2013.

Junto a Rivera fue declarada culpable Esther Nuhfer, una de sus asociadas que fungía como consultora política.

Después del veredicto, la jueza Melissa Damian denegó su fianza. David Rivera podría enfrentar hasta 10 años de prisión.