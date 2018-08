Estatua de Stalin surge de lo profundo y fuerza a una ciudad a enfrentar su pasado

Por Robert Coalson y Mark Krutov

En la poderosa película de la era de la perestroika Arrepentimiento (Tengiz Abuladzé, 1984) el cadáver de un oficial local parecido a Stalin aparece misteriosamente una y otra vez, a pesar de los esfuerzos de los lugareños para enterrarlo y darle la espalda a las consecuencias de sus crímenes.

Ahora la ciudad de Kusa, ubicada en el óblast de Chelyabinsk, está experimentando algo inquietantemente similar con el espectro del fallecido dictador soviético, apareciendo inesperadamente del pasado y abriendo viejas heridas.

A principios de este mes, los funcionarios locales comenzaron las reparaciones en una presa de 200 años de antigüedad, en el río Kusa, para lo que se redujo el nivel del agua en el estanque que está detrás de ella. El 2 de agosto, el fotógrafo local Andrei Parfyonov y su familia estaban caminando por la fangosa orilla cuando se descubrieron mirando el rostro rígido de Josef Stalin.

"Piense en un momento, hace 60 años, cuando Stalin murió [marzo de 1953] y Nikita Khrushchev manifestó que debíamos poner fin al culto a la personalidad", dice Natalya Rostovtseva, directora del Museo Histórico de Kusa. "Un monumento a Stalin estaba en el parque de la ciudad, el único en la ciudad, el lugar favorito de los lugareños para relajarse. Muchos residentes locales dijeron que la estatua estaba hecha de hierro fundido. Otros dijeron que era de bronce".

Poco después que el líder soviético Nikita Khrushchev pronunciara el llamado “discurso secreto” en el XX Congreso del Partido Comunista Soviético, en febrero de 1956, donde denunció parcialmente los crímenes de Stalin, los residentes de Kusa derribaron la estatua, la rompieron en pedazos y arrojaron los trozos al estanque.

"Nosotros en el museo habíamos esperado encontrar las piezas durante mucho tiempo", continúa Rostovtseva, relatando cómo Parfyonov le dio la noticia de su descubrimiento. "Mi esposo y yo fuimos en automóvil. También vino otro trabajador al museo. Y confirmamos que se trataba de un fragmento de la parte superior del monumento".

Rostovtseva dice que una de las razones por las que el museo no pudo encontrar antes la estatua, fue porque estaba en el lado del estanque opuesto a donde originalmente se encontraba el monumento.

Rostovtseva y sus colegas pudieron establecer que la estatua, que de hecho estaba hecha de concreto, "de bastante buena calidad soviética". La cabeza y el cofre estaban prácticamente intactos, excepto en el área alrededor del cuello, daño causado aparentemente cuando la estatua fue tirada al suelo.

Al día siguiente Rostovtseva, el alcalde Valery Vasenyov y un "comité improvisado" de dignatarios locales se reunieron alrededor del dictador de concreto para decidir su destino. La decisión fue juntar todos los fragmentos y exhibirlos en el patio afuera del museo de la ciudad.

"Planeamos permitir el libre acceso durante aproximadamente tres semanas y luego, a principios de septiembre, lo llevaríamos al museo y formularíamos un plan para su posterior exhibición. Lo conservaríamos después de consultar con especialistas", dijo.

"No pensé que debíamos restaurar el monumento en la ciudad, pero el alcalde y el jefe de la región tendrían que tomar una decisión al respecto, en consulta con el público y con los veteranos".

Se determinó que los fragmentos serían removidos el 6 de agosto para dar tiempo a que los periodistas de Chelyabinsk y de otros sitios lejanos pudieran asistir al evento.

Fue entonces cuando las cosas se pusieron raras.

Durante el fin de semana, un grupo de personas que representaban a la rama local de una organización pública pro-Kremlin y pro-Stalin, llamada Essence of the Age, entró y se llevó los fragmentos de Stalin. El grupo estaba encabezado por un empresario local llamado Sergei Stafeyev, con quien Rostovtseva ya había tenido problemas.

Entonces el grupo anunció planes para restaurar la estatua y erigirla en una plaza pública de Kusa.

En una conferencia de prensa en Chelyabinsk, el 10 de agosto, Stafeyev dijo que no confiaba en que las autoridades locales pudieran encargarse de manejar la estatua de Stalin, teniendo en cuenta la "lamentable condición" de otros monumentos soviéticos en Kusa, incluida una estatua de Vladimir Lenin, que aún domina el Plaza de la Revolución de la ciudad.

Aunque Stafeyev negó que su grupo "robara" la estatua, dijo que no tenía intención de devolverla.

"Quieren exhibirlo en pedazos como se encontró, simplemente se limpió y se tendió", dijo. "Pero queremos restaurarlo y volver a erigirlo. Haremos un referéndum".

Stafeyev afirmó que ya se había realizado una encuesta la red social VK y que los resultados arrojaron que el "80 por ciento" de los encuestados quieren que la estatua sea devuelta a un lugar de honor.

"Esta es nuestra historia", dijo. "Stalin es una figura que ha sido muy calumniada. Hay varias opiniones sobre su personalidad, pero gracias a él, ganamos la guerra. Mire los Estados Unidos. Nadie se lamenta y se castiga a sí mismo por las cosas que hicieron sus líderes durante la Gran Depresión. ¿Cuántas personas murieron de hambre? Ahora nadie dice que fue “genocidio contra su propia gente”. Simplemente lo llaman la Gran Depresión”.

"En la familia de mi padre, también hubo algunas personas que fueron reprimidas", agregó Stafeyev. "Pero esa no es toda la historia. Por un lado, Stalin no firmó las órdenes personalmente. Por otro lado, el concepto de “represión” no siempre significa que fueron fusilados. Y tercero, tenemos que establecer un orden exacto de figuras, para publicarlas, y para acordar cuál es la verdad y qué es falsa".

Kusa es un fascinante telón de fondo para esta controversia. La ciudad, de unas 18,000 personas, fue fundada en 1778, cuando unas 50 familias de sirvientes fueron reubicadas allí para construir una herrería. También construyeron la presa que se encuentra actualmente en reparación.

La herrería original se convirtió en la base de la fábrica actual de Kusa Foundry and Machine-Building Factory, que sigue siendo el empleador monopolista de la ciudad. La planta alguna vez fue conocida por sus piezas decorativas de hierro, incluyendo bustos de figuras culturales, pero ahora rara vez hace ese tipo de piezas, aunque ha producido un busto del presidente Vladimir Putin que se exhibe en el museo de Rostovtseva.

La ciudad también se liberó fácilmente durante el reinado de Stalin, dice el pensionista local Anatoly Blinovsky, quien ha escrito dos libros sobre la historia local de esa época. Según Blinovsky, no más de "60 o 70" personas de Kusa fueron reprimidas bajo el dictador.

Aunque el padre de Blinovsky fue una víctima del estalinismo, el historiador se niega a emitir un juicio sobre el período.

"El debate [sobre el monumento de Stalin] está sucediendo", dice. "La gente está hablando de eso y los periódicos están escribiendo sobre eso. Creo que la vida misma, la historia misma, encontrará un lugar para estos restos. No nos corresponde a nosotros -los parientes cercanos de esas personas [que vivían bajo Stalin]- juzgar al estalinismo. Todavía hay demasiado dolor subjetivo”.

​"Todavía hay personas vivas que son descendientes de los reprimidos y de los que reprimieron", agrega. "No nos corresponde a nosotros juzgar quién es más culpable: los reprimidos o los represores. Solo podremos ver estas cosas objetivamente en cinco o incluso ocho generaciones. El monumento fue erigido por personas de ese período. Y fue derribado por personas de ese mismo período ".

El legado de Stalin coloca a Kusa en un lugar difícil, sostiene Blinovsky.

"Escribí dos libros, uno sobre Kusa y otro sobre Yemanzhelinsk (ciudad también ubicada en el óblast de Cheliábinsk), donde crecí", explica. "Son completamente diferentes. Yemanzhelinsk está poblado en un 90 por ciento por descendientes de los reprimidos. Pero Kusa fue tocado por el terror sólo en casos particulares. Por eso Kusa se encuentra ahora en una situación complicada. Es una ciudad aislada. Siempre ha sido un remanso”.

"La gente aquí tiene sus propias formas de pensar", dice. "Dado que las represiones no los afectaron fuertemente, su actitud hacia los represores no está claramente formada. Algunos piensan que fue incorrecto y otros piensan lo contrario. Pero todavía no hay una mayoría con una idea clara en un lado o el otro".

(Publicado originalmente en RFE/RL. Escrito por Robert Coalson, corresponsal principal de RFE RL, basado en informes de Mark Krutov, corresponsal del servicio ruso de RFE/RL. Versión al español de Luis Leonel León).