Engañoso: “Zelenskyy trató de convencer al Papa de que la paz y las negociaciones no son necesarias por ahora”, NYT

Una vez más los propagandistas han recurrido a un artículo de un medio extranjero para crear manipulaciones y reforzar la verosimilitud de sus narrativas de desinformación. El Kremlin difunde de manera intencionada estas narrativas con el objetivo de presentar a Ucrania como un país que no busca la paz y que se beneficia de la guerra. Se trata del artículo: “Zelenskyy se reúne con el Papa y con Meloni en Italia para reforzar el apoyo a Ucrania” (en inglés —«Zelensky Meets Pope and Meloni in Italy to Bolster Ukraine’s Support»). El artículo trata de que la reunión del presidente de Ucrania con el Papa ha tenido lugar en el contexto de la aparición de información de que el Vaticano está preparando cierto plan pacífico para poner fin a la guerra.

“He pedido la condena de los delitos rusos en Ucrania”, anunció Zelenskyy en su declaración tras el encuentro con el Pontífice, el cual lo ha obsequiado con un relieve en bronce que representa una rama de olivo. “Porque no puede haber igualdad entre la víctima y el agresor. También hablé sobre nuestra Fórmula de la Paz como el único algoritmo efectivo para alcanzar una paz justa. He propuesto unirse a su realización”, menciona NYT al presidente ucraniano.

La propia manipulación sobre la supuesta declaración de Zelenskyy de que la paz y las negociaciones “no son necesarias”, fue creada en base a este párrafo del artículo:

“A la pregunta hecha por la televisión italiana de si el papa Francisco, que aspiraba a ocupar una posición equidistante entre Ucrania y Rusia, podría ser un pacificador entre él y Putin, Zelenskyy dijo que “con el debido respeto a Su Santidad” Ucrania no necesita intermediarios, “porque con Putin no se puede negociar”. El presidente dijo que, en el campo de batalla, la victoria es imprescindible y está acercándose, y que no ve sentido en hablar con Putin, el cual actúa de mala fé. “¿De qué vamos a hablar?”.

El Vaticano, por su parte, ha informado únicamente de que se ha discutido el tema de la guerra en la reunión y el papa Francisco ha asegurado a Zelenskyy su “oración constante” por Ucrania, y que ambos coincidieron en la necesidad de continuar con la ayuda humanitaria.

Por tanto, el artículo de NYT no contiene nada sobre la negativa de Ucrania a la paz y a las negociaciones, sino al contrario, subraya que el tema principal de la conversación fue la Fórmula de la Paz: el escenario ucraniano para el final de la guerra mientras que las negociaciones con Putin son consideradas carentes de sentido por Ucrania.

Además, en el artículo NYT señaló que el Papa «a menudo ha hecho declaraciones confusas y contradictorias sobre si culpa al presidente ruso, Vladimir Putin, por la invasión de Ucrania», y previamente negó las visitas de Zelenskyy por completo porque Putin estaba en contra.