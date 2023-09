Encarando los desafíos del mundo unido

A continuación, un editorial que refleja la opinión del gobierno de Estados Unidos:



En su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Joe Biden aseguró a los líderes mundiales que "Estados Unidos busca un mundo más seguro, más próspero y más equitativo para todas las personas porque sabemos que nuestro futuro está unido". Enfatizó que "ninguna nación puede enfrentar los desafíos de hoy sola".



"También reconocemos que para enfrentar los nuevos desafíos de nuestras instituciones y enfoques de décadas de antigüedad, las políticas se deben actualizar para seguir el ritmo del mundo. Tenemos que traer más liderazgo y capacidad, que existen en todas partes, especialmente de regiones que no siempre han sido completamente incluidas".



"Tenemos que asegurarnos de que estamos cumpliendo con las personas en todas partes", dijo el presidente Biden:



"En mi discurso ante este órgano el año pasado, anuncié que Estados Unidos apoyará la ampliación del Consejo de Seguridad y el aumento del número de miembros permanentes y no permanentes. Los Estados Unidos han emprendido serias consultas con muchos Estados miembros. Continuaremos haciendo nuestra parte para impulsar más esfuerzos de reforma, buscar puntos en común y avanzar en el próximo año. Tenemos que ser capaces de romper el estancamiento que con demasiada frecuencia obstaculiza el progreso y bloquea el consenso en el Consejo".



"Las Naciones Unidas deben continuar preservando la paz, prevenir conflictos y aliviar el sufrimiento humano", enfatizó el presidente Biden:



"Agradezco al presidente Ruto de Kenia. Le agradezco su disposición a servir como nación líder de una misión de apoyo a la seguridad respaldada por la ONU. Pido al Consejo de Seguridad que autorice esta misión ahora. El pueblo de Haití no puede esperar mucho más".



Estados Unidos está trabajando en todos los ámbitos para hacer que las instituciones globales como el Banco Mundial sean más receptivas, efectivas e inclusivas, dijo el presidente Biden:



"Y debido a que los bancos multilaterales de desarrollo se encuentran entre las mejores herramientas que tenemos para la movilización moderna, la inversión transparente y de alta calidad en los países en desarrollo, la reforma de estas instituciones puede cambiar las reglas del juego".



"En este punto de inflexión en la historia, vamos a ser juzgados por si cumplimos o no con las promesas que hicimos... a todos aquellos que heredan el mundo que creamos", dijo el presidente Biden. Pero si mantenemos la fe en nosotros mismos y mostramos lo que es posible, podemos "hacer este trabajo juntos" y "lograr progreso para todos".