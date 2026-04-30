Embajada de EEUU en La Habana cerrará operaciones el 1 de mayo

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La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió un comunicado en el que advierte a la ciudadanía sobre el cierre de sus operaciones el próximo 1 de mayo.

“El régimen cubano ha planificado un evento para el viernes 1 de mayo de 2026, a partir de las 8:00 a.m. en la plaza frente a la Embajada de EEUU en La Habana”, explicó la sede diplomática en una publicación en la red social X.

“Las calles cercanas a la embajada podrían cerrar desde la noche del 30 de abril, con mayor presencia policial, desvíos de tráfico y posibles interrupciones en el transporte”, agrega el comunicado.

“La Embajada de EE.UU. estará cerrada el 1 de mayo por feriado local”, concluye el texto, que advierte a los ciudadanos estadounidenses con emergencias llamar al número +53-7-839-4100.

Asimismo, pide evitar manifestaciones y aglomeraciones, mantenerse atento a su entorno y consultar los medios locales y ajustar los planes, según sea necesario.

Históricamente, el régimen convoca a una marcha por el 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en la Plaza de la Revolución.

Pero este año, en medio de las tensiones entre Washington y La Habana, la dictadura ha movilizado a la ciudadanía en torno a la sede diplomática estadounidense, en lo que el gobernante designado, Miguel Díaz Canel, ha llamado “un desfile por la paz”.

En el año 2000, por orden del fallecido dictador Fidel Castro, se construyó en frente de la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, la llamada Tribuna Antimperialista, desde donde se desarrolló la campaña por el regreso del niño balsero Elián González.

Desde entonces, el sitio ha servido de escenario para actos políticos de confrontación con Estados Unidos.