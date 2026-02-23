EEUU se despide de los Juegos Olímpicos de Invierno con un oro histórico en hockey

Getting your Trinity Audio player ready...

Noruega dominó el medallero de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno, que terminaron el domingo en Milano Cortina, por delante de las delegaciones de Estados Unidos y los anfitriones italianos.



Los noruegos capturaron 18 preseas de oro, 12 de plata y 11 de bronce, mientras que los estadounidenses se llevaron 12 doradas, igual número de plateadas y nueve bronceadas.



Estados Unidos se despidió con una medalla de oro en el hockey masculino, el evento más esperado de la cita olímpica, al derrotar dos goles por uno en tiempo extra al superfavorito Canadá.



Matt Boldy abrió el marcador en el primer tiempo para los ganadores y los canadienses igualaron por intermedio de Cale Markar en el segundo parcial, mientras que el estadounidense Connor Hellebuyck, actual Jugador Más Valioso de la NHL, se consolidó como el mejor portero del mundo, al detener 41 de 42 disparos a puerta.



En overtime, Jack Hughes recibió un pase de Zach Werenski y anidó el disco en el fondo de la red, para decretar el triunfo 2-1.



Para los estadounidenses, fue la primera vez que ganaban el oro desde el Milagro sobre el Hielo, aquel triunfo sobre la poderosa escuadra de la Unión Soviética en los Juegos de Lake Placid, en 1980. Eran los tiempos de la Guerra Fría, cuando el olimpismo estaba limitado exclusivamente para deportistas amateurs.



Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump felicitó al equipo.

La Unión Soviética y los países del bloque comunista de Europa del Este presentaban competidores disfrazados de amateurs, cuando en realidad eran profesionales de Estado, atletas dedicados absolutamente a entrenar y practicar sus respectivas disciplinas, y usados como banderas propagandísticas de la supuesta superioridad del sistema socialista.



El triunfo de este domingo también tuvo matices políticos, con una creciente rivalidad entre los dos vecinos de Norteamérica, por las controversias entre el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente Trump.

Tres días antes y por igual marcador en tiempo extra, Estados Unidos derrotó a Canadá por la medalla de oro en el hockey femenino, una rama donde ambos países han establecido un dominio casi absoluto sobre el resto de los países.



La gran figura de los Juegos fue el noruego Johannes Klaebo, fundamental para que su país encabezara la tabla de medallas.



Klaebo ganó seis oros en y barrió en todas las pruebas de esqui: velocidad individual y por equipo, las pruebas de fondo de 10, 20 y 50 kilómetros, y el relevo de 4x7.5 km.



Con 11 oros olímpicos en su carrera, solo el nadador estadounidense Michael Phelps tiene más premios.



Además, se convirtió en el primer deportista de cualquier disciplina en ganar seis oros en una misma edición invernal.



Los Juegos Olímpicos de Milano Cortina fueron también el escenario del adiós de la legendaria esquiadora estadounidense Lindsay Vonn,

medallista de oro en Vancouver'2010, quien se mantenía activa a sus 41 años.



El Padre Tiempo le pasó factura a Vonn, quien sufrió una aparatosa caída en plena competencia y debió ser sometida a una operación de emergencia para evitar incluso, la amputación de su pierna izquierda.