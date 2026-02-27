EEUU ofrece recompensa por los líderes del Cartel de Sinaloa

Getting your Trinity Audio player ready...

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena, en cualquier país, de René Arzate-García, alias “La Rana”, y su hermano, Alfonso Arzate-García, alias “Aquiles”, señalados como jefes del Cartel de Sinaloa en Tijuana.

Estas recompensas se ofrecen en coordinación con la División de San Diego de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA y, la Fiscalía para el Distrito Sur de California, en un esfuerzo para llevar a los hermanos Arzate-García ante la justicia.

Según la DEA, René y Alfonso Arzate García han controlado conjuntamente la plaza de Tijuana para el Cártel de Sinaloa durante los últimos 15 años, mediante la violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local, que incluye la corrupción política y policial.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, La Rana y Aquiles son figuras clave para el sostenimiento de las operaciones del cártel para el tráfico de fentanilo, designado por la administración Trump como Arma de Destrucción Masiva.

El año pasado, el gobierno de Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (OTE) y Terrorista Global Especialmente Designado (GTDE).

En 2014, los hermanos Arzate García fueron acusados en el Distrito Sur de California por delitos de narcotráfico en procesos separados y se encuentran prófugos desde entonces.

El 9 de agosto de 2023, ambos hermanos sancionados por la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) como “Personas Extranjeras Involucradas en el Tráfico Ilícito Mundial de Drogas”.

Estas ofertas de recompensa complementan el anuncio del Departamento de Justicia de una acusación formal sustitutiva contra René Arzate-García, acusándolo de narcoterrorismo, conducción de una empresa criminal continua, apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana, así como lavado de dinero.