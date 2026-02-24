Enlaces de accesibilidad

EEUU intercepta embarcación que intentó evadir cuarentena en el Caribe

El buque Bertha fotografiado desde un helicóptero del ejército de los Estados Unidos.
El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la interceptación de un buque sancionado que intentó evadir la cuarentena impuesta por el presidente Donald Trump en el Caribe, en una operación que se extendió hasta el Océano Índico.

El Departamento de Guerra anunció que había interceptado un nuevo buque, identificado como Bertha, que intentó evadir la cuarentena impuesta por el presidente Donald Trump a buques sancionados en el Caribe.

Un comunicado oficial precisó que la embarcación operaba en desacato y que el navío fue rastreado desde el Caribe hasta el Océano Índico antes de ser interceptado.

En una publicación en la red social X, la agencia informó que fuerzas militares habían abordado la embarcación “sin que se reportaran incidentes, dentro del área de responsabilidad del INDOPACOM”.

El INDOPACOM es el comando responsable de las operaciones militares estadounidenses en la región del Indo-Pacífico, considerada hoy el teatro estratégico más amplio y relevante para Washington, DC.

“La embarcación operaba en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla. Desde el Caribe hasta el Océano Índico, la rastreamos y la detuvimos”, declaró el Departamento de Guerra.

"Ninguna otra nación posee el alcance global y la capacidad operativa para hacer cumplir sanciones a esa distancia", advirtió EEUU apuntando que "las aguas internacionales no constituyen refugio para actores sancionados".

El Departamento de Guerra afirmó que “continuará negando a actores ilícitos y a sus intermediarios la libertad de maniobra en el ámbito marítimo, y subrayó que las fuerzas estadounidenses actuarán por tierra, aire o mar para hacer cumplir las medidas impuestas”.

  • 16x9 Image

    Hanoi Martínez

    Hanoi Martínez colabora con Martí Noticias. Graduado de la Universidad de Holguín, fue corresponsal de HispanoPost en Cuba y se desempeñó como productor y editor de noticias en Telemundo Miami y MundoHispánico Atlanta. Trabajó en el Congreso federal como Asistente de Comunicaciones. Actualmente da cobertura a temas de política nacional y de Latinoamérica para Martí Noticias y conduce el programa Washington al Día, de Radio Martí.

