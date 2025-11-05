EEUU aporta $24 millones en asistencia de emergencia para víctimas del huracán Melissa

Getting your Trinity Audio player ready...

El gobierno de Estados Unidos anunció una contribución inicial de 24 millones de dólares en asistencia humanitaria para apoyar a las comunidades afectadas por el paso del huracán Melissa, que azotó el Caribe con fuerza devastadora.



La ayuda se destinará a Jamaica, Haití, las Bahamas y Cuba, y tiene como objetivo proporcionar refugio, agua potable, saneamiento, higiene, alimentos y atención médica de emergencia a las poblaciones más vulnerables.

El Departamento de Estado informó que el Equipo de Respuesta para Asistencia ante Desastres (DART) se encuentra en Jamaica realizando evaluaciones sobre el terreno para identificar necesidades adicionales.

El secretario de Estado Marco Rubio ha autorizado que se destinen $12 millones de dólares para asistencia en Jamaica, $8,5 millones para Haití, $3 millones para el pueblo de Cuba y 500 mil dólares para las Bahamas, dijo la cancillería estadounidense.

En Cuba, la distribución será a través de la Iglesia Católica y Cáritas directamente a las personas afectadas, recordó la Embajada de EEUU en La Habana en un post en sus redes sociales.

El régimen cubano, a través de un comunicado del Ministerio de Inversión y Cooperación Extranjera, agradeció el martes "los gestos humanitarios" por parte de Washington. Unas 120 mil personas permanecen evacuadas a una semana del paso del huracán, la mayoría en la provincia Granma, debido a las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del Río Cauto.

La asistencia humanitaria a los damnificados por Melissa refleja el compromiso de Estados Unidos con la región en momentos de crisis, y busca aliviar el sufrimiento causado por uno de los huracanes más intensos registrados en los últimos años.

Quienes deseen realizar donaciones a las iniciativas de recuperación relacionadas con el huracán Melissa pueden encontrar más información en esta página en internet del Departamento de Estado.