EE.UU. La tasa de desempleo de 3.8% es la menor en 18 años

Los empleadores en Estados Unidos crearon 23.000 puestos de trabajo en mayo ampliando su racha de sólidas contrataciones, lo que redujo la tasa de desempleo de 3,9% en abril a 3,8%, la más baja en 18 años.



La paga por hora promedio es 2,7% más alta en comparación con un año antes, una tasa anual ligeramente más rápida en comparación con abril, informó el viernes el Departamento de Trabajo. Sin embargo, el aumento a los sueldos es inferior a los otorgados típicamente cuando la tasa de desempleo se ha ubicado en este nivel bajo.



Sin embargo, el informe muestra que el crecimiento económico que se tiene desde hace casi nueve años _el segundo más prolongado del que se tenga registro_ continúa viento en popa. Al parecer, los empleadores no han mostrado preocupación frente a las disputas globales de comercio.



Aproximadamente una hora antes de que las estadísticas sobre empleo fueran difundidas a las 8:30 de la mañana hora del este, el presidente Donald Trump había dejado entrever en Twitter que un informe sólido sobre creación de puestos de trabajo estaba por llegar. "Espero ver las cifras sobre empleo a las 8:30 de esta mañana", dijo Trump en su tuit.



De forma ordinaria, el presidente es enterado del informe mensual de empleo el día antes de que el documento sea difundido y tanto él como otros funcionarios no deben comentar de antemano sobre el contenido.



El principal asesor económico del mandatario, Larry Kudlow, defendió el tuit de Trump en una entrevista con la CNBC en la que afirmó que Trump se atuvo a "la ley y la costumbre". "No me parece que él haya insinuado nada incidentalmente", afirmó Kudlow.



El informe del viernes mostró que las contrataciones en Estados Unidos han beneficiado a un número más amplio de estadounidenses: La tasa de desempleo de graduados a nivel secundaria alcanzó 3,9%, el nivel más bajo en 17 años. La de los estadounidenses negros se ubicó en 5,9%, el nivel histórico más bajo.



"La economía y el mercado de trabajo al parecer tiene todos los cilindros funcionando. Todos los sectores muestran fortaleza", dijo Paul Ashworth, director economista en Estados Unidos de Capital Economics.



Los inversionistas aplaudieron el informe. Siendo las 12:32 de la tarde, el S&P 500 subía 28 puntos, 1,1%, a 2.734 puntos. El índice industrial Dow Jones ganaba 222 puntos, 0,9%, a 24.638 puntos. Otros índices también tenían ganancias iniciales.



La fortaleza de las cifras sobre empleo aumenta la posibilidad de que la Reserva Federal suba de nuevo este año las tasas de interés, al menos dos veces más y quizá hasta tres, después de la dispuesta en marzo a su tasa principal.

(Con información de la agencia AP)