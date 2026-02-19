Dos púgiles cubanos estarán en mega cartel en Las Vegas

Getting your Trinity Audio player ready...

Cuba nunca ha tenido un campeón mundial profesional de peso completo.



El próximo 28 de marzo, el guantanamero Frank Sánchez tendrá la oportunidad de dar un paso más hacia ese sueño de ser el primero.



Sánchez (25-1, 18 KOs) enfrentará al estadounidense Richard Torrez Junior, invicto en 14 pleitos, 12 de ellos por la vía rápida, en la cartelera que se celebrará en el MGM Grand Garden de Las Vegas, con el choque de Keith Thurman y Sebastián Fundora, como pelea estelar.



El combate entre Sánchez y Torrez está pactado a 10 asaltos y representa una eliminatoria final por el título pesado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).



Torrez, subcampeón olímpico en Tokio'2020, no será un paseo al parque para el cubano.



El púgil de 26 años ha construido una carrera con un estilo agresivo, mientras que Sánchez, de 33, cuenta con una técnica más depurada y mayor experiencia.



El ganador quedaría a las puertas de una pelea por la corona que le ha sido esquiva a los mastodontes cubanos.

Yoenli Hernández en la misma cartelera

En la misma cartelera verá acción el camagüeyano Yoenli Hernández, una de las figuras ascendentes dentro de la actual camada de púgiles profesionales cubanos.



Hernández (9-0, 8 KOs), aparece primero en el ranking del peso mediano de la AMB, segundo del CMB y tercero de la OMB, se medirá al estadounidense Terrell Gausha, un veterano de 38 años y con pedigree olímpico, que pudiera significar el escalón para la inclusión definitiva del cubano en la élite de la división.



El camagüeyano de 28 años es un boxeador de técnica exquisita, que parece haber aprendido que el boxeo profesional exige también agresividad y espectáculo sobre el cuadrilátero.



Su rival tiene 25 victorias, con 12 nocauts, pero ha entrado en la cuesta descendente de su carrera, pues ha perdido cinco de sus últimos cinco compromisos, uno de ellos ante el también cubano Erislandy Lara.



Tanto Sánchez, como Hernández, tienen oportunidades doradas para impulsar a niveles superiores sus carreras, y de borrar las decepcionantes actuaciones de sus compatriotas Andy Cruz y William Scull en enero pasado, que pusieron en entredicho la calidad de los boxeadores cubanos.