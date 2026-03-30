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"Disolución Francesa. El fin del macronismo" es el libro póstumo del político francés Olivier Marleix, figura destacada del partido Los Republicanos. Con un prefacio firmado por Michel Barnier —excomisario europeo y referente de la derecha francesa, ex primer ministro de breve duración—, esta obra se presenta como un testamento político que examina en profundidad el ocaso del macronismo y plantea los desafíos de la Francia contemporánea.

Olivier Marleix (1971-2025) fue un político con una sólida carrera dentro de Los Republicanos, reconocido por su agudeza analítica y su compromiso con la renovación del pensamiento conservador francés. A lo largo de su vida pública, Marleix se destacó por su discurso claro y su férrea defensa de los valores republicanos y democráticos frente a la incertidumbre política y social que ha caracterizado a Francia en la última década.

Publicada de manera póstuma, "Disolución Francesa" representa una reflexión profunda sobre la crisis de liderazgo y de proyecto nacional que, según Marleix, caracteriza a la Francia de Emmanuel Macron. El título alude a la "disolución" del tejido político y social tras años de reformas controvertidas, polarización y una creciente desconexión entre las élites gobernantes y la ciudadanía.

En el libro, Marleix argumenta que el macronismo, entendido no solo como el mandato de Emmanuel Macron sino como una etapa de tecnocracia desideologizada, ha llegado a un punto de agotamiento. El autor sostiene que los intentos de Macron de situarse por encima de la derecha y la izquierda, lejos de reconciliar a la sociedad, han reforzado el desencanto y la fragmentación política.

El prefacio de Michel Barnier aporta una lectura complementaria y contextualiza el análisis de Marleix en el marco de los retos europeos. Barnier subraya la lucidez de Marleix a la hora de identificar los riesgos de la descomposición política y llama a la reconstrucción de una alternativa fuerte desde Los Republicanos, basada en la recuperación de la confianza democrática y el refuerzo de la soberanía nacional.

Temas principales de la obra:

Crítica al macronismo: Marleix disecciona la política de Macron, subrayando el distanciamiento de la clase dirigente respecto a la Francia rural y periférica, así como el impacto de la "disolución" de los partidos tradicionales.

El papel de Los Republicanos: El libro defiende la necesidad de una derecha renovada, con propuestas claras frente a los desafíos de seguridad, identidad y cohesión social.

Reflexión sobre la democracia: Marleix alerta sobre el peligro de la fatiga democrática y la tentación de los extremos, llamando a un reencuentro con el espíritu republicano.





"Disolución Francesa" ha suscitado un intenso debate en el espectro político francés debido a la lucidez de sus análisis, sino también por el contexto de su publicación póstuma. Diversos sectores han valorado el libro como un legado intelectual y una hoja de ruta para quienes buscan reconstruir la confianza y la cohesión republicana en Francia.

El libro póstumo de Olivier Marleix, con el valioso aporte de Michel Barnier, se erige como un documento clave para comprender el final de una etapa política y los retos del futuro inmediato. "Disolución Francesa. El fin del macronismo" invita a una reflexión profunda sobre el rumbo de Francia y la necesidad de abrir un nuevo ciclo político capaz de responder a las demandas de una sociedad plural y en transformación.