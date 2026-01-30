Declaran inconstitucional contrato con empresa China para operar en el Canal de Panamá

Getting your Trinity Audio player ready...

La Corte Suprema de Panamá anuló el jueves la concesión que permitía a la empresa china CK Hutchison, con sede en Hong Kong, operar puertos en la zona del Canal.

El máximo tribunal panameño declaró inconstitucional el contrato con CK Hutchison para operar las terminales de contenedores de Cristóbal y Balboa. El fallo ocurre tras presiones de Estados Unidos para frenar la influencia china en la vía interoceánica, vital para el comercio global.

La compañía tiene opciones limitadas tras el veredicto, el cual es inapelable, y sólo le resta solicitar un arbitraje internacional.

Tan pronto llegó a la Casa Blanca para su segundo mandato, en enero del 2025, el presidente Donald Trump expresó su preocupación por el creciente control chino sobre los puertos de contenedores del Canal de Panamá.

Tras asumir como secretario de Estado, el primer viaje de Marco Rubio al exterior fue a la nación istmeña, donde se reunió con el presidente José Raúl Mulino para exponerle los temores y exigencias de Washington para limitar el dominio del gigante asiático.

Antes de iniciar el periplo por Panamá y otros países centroamericanos, Rubio dijo que China pudiera, en un eventual conflicto con Estados Unidos, obstruir el tráfico en el Canal, en violación del tratado Torrijos-Carter de 1977, bajo el cual Washington cedió el control de la vía interoceánica en 1999.

Estados Unidos y China son los principales usuarios del Canal de Panamá, la ruta comercial de 80 kilómetros por la que transita alrededor del 10% del comercio marítimo mundial.

Tras el fallo de la Corte Suprema, el presidente Mulino envió un mensaje a la nación, en el que aseguró que su gobierno, a través de la compañía Panamá Ports, (PPC) garantizará la continuidad operativa de los dos puertos de contenedores que manejaba CK Hutchison, en tanto prepara nueva concesión.

El mandatario señaló que los puertos panameños son un activo estratégico y que se trabajará para garantizar un proceso ordenado y sin improvisaciones.

Asimismo, explicó que PPC seguirá operando con normalidad y que luego arrancará un periodo de transición que culminará con una nueva concesión, bajo condiciones favorables para el país.

En un breve mensaje en la red social X, el secretario de Estado aplaudió el fallo del Tribunal Supremo de Panamá.

“Estados Unidos se siente alentado por la reciente decisión de la Corte Suprema panameña de declarar inconstitucionales las concesiones portuarias otorgadas a China”, escribió Rubio.