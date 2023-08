De la "bambuncleta” y otros atrasos: reguetonero cubano pone sátira a la crisis (VIDEO)

El reguetonero y youtuber Luis Alberto Vicet Vives, conocido como La Crema, da otra pincelada satírica al crítico panorama que vive Cuba con su tema “La Bambuncleta”, una canción dedicada al más reciente invento de producción nacional: la bicicleta de bambú.



“Será posible que no disparen un chícharo… ¿De quién fue la idea de la bicicleta de bambú?, porque esto es adsurdo”, dijo el reguetonero a Martí Noticias en un video en el que explica por qué aborda este tema en su más reciente creación musical.



La Crema, con su habitual desenfado, se cuestionó la idea de crear un medio de transporte tan frágil para el uso diario del cubano, que usualmente transita por calles y carreteras en pésimo estado. “Lo que la gente me dice es que es una idea absurda”, reiteró.



“Mira que me río, anota otro chiste en la lista (…), ven a ver la bicicleta de bambú. Mira que yo he visto cosas, pero esto me colapsó”, dice la letra de “La Bambuncleta”.



“Ahorita hacen una caña o de marabú”, predice La Crema, y concluye: “Estamos yendo pa’ atrás, pa’ los tiempos de Robin Hood (…). Seguimos caminando y arrastrando chancleta, cogiendo a medias los mandados de la libreta. Pa’ decir todas estas cosas no tengo que ser profeta”.

“Lo que necesito pa’ irme es una avioneta, porque aquí nadie se respeta”, dice el reguetonero, en alusión a la vía de escape que han hallado muchos cubanos a la crisis: emigrar.



Nacido en Palma Soriano, Santiago de Cuba, el cubano graba sus temas musicales con el sello particular Kiko Produce, y crea y dirige los videos para su canal de YouTube La Crema oficial, que ya suma unos 13.4 mil suscriptores.



En sus creaciones más recientes toca temas sensibles para el cubano de a pie, como el aumento del dólar, la falta de dinero en efectivo en medio del llamado proceso de bancarización, los apagones y la falta de alimentos y agua potable, entre otras escaseces.



Sus canciones critican la política gubernamental de imponer a la población la solución de estos problemas con el pedido de “apretarse el cinturón” y ser “innovadores”, como en el tema “El Estanque”.



En noviembre de 2020, Vicet Vives fue más directo en una canción dedicada al Movimiento San Isidro, cuyos miembros sufrían el hostigamiento de la Seguridad del Estado por exigir un cambio en el país, y el respeto a la libertad de expresión y creación artística, con una huelga de hambre en la sede de esa organización. El hecho pasaría a la historia como el “Acuartelamiento de San Isidro”.



" Si yo te estoy pidiendo que me escuches, porque yo quiero un cambio en mi nación. Si yo estoy reclamando mis derechos, ¿por qué tanta agresión?”, se pregunta el músico en un tema que cuestiona directamente la represión del régimen cubano a quienes disienten del status quo. Más adelante, afirma: “San Isidro no está solo, tiene un pueblo que lo ama, que lo apoya y que lo aclama".



La Crema, devaluado por una comisión del Ministerio de Cultura cuando intentaba iniciar una carrera como solista profesional, hoy valora el hecho con la satisfacción del éxito alcanzado. “Ellos me rechazaron y se me abrieron otras puertas”, dijo el reguetonero, y expresó su agradecimiento a quienes lo han ayudado a lo largo del camino, especialmente a otros youtubers, influencers cubanos y a sus seguidores en las redes sociales.

(Incluye entrevistas realizadas por Carlos Ojeda a Luis Alberto Vicet Vives "La Crema")