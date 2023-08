Cubanos de la Semana en Grandes Ligas: Soler Power y Air Yordán dan la nota con su bate

No media source currently available

El boxeador cubano Robeisy "El Tren" Ramírez envió un mensaje a los jóvenes cubanos y a los prisioneros políticos de la isla durante un evento esta semana en el Museo y Centro de Arte CalleOcho, en la Pequeña Habana de Miami.

En el encuentro, titulado "Mi bandera", el destacado pugilista, actual campeón mundial peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, recibió un homenaje y se reunió con algunos de sus fans.

“Lo primero que siempre les digo a los jóvenes es que no pierdan sus sueños; que no permitan que ningún dirigente les diga que pueden llegar hasta aquí cuando pueden seguir volando. Y que no pierdan la esperanza, que acaben de perder el miedo. Cuando todos se unan y todos digan que no quieren más, que hasta aquí, se acabó la dictadura, ese pueblo va a cambiar, tarde o temprano”, dijo a Martí Noticias.

En julio pasado, la Embajada de Cuba en Tokío, Japón, impidió con una queja formal que el boxeador cienfueguero usara el himno nacional y la bandera de su país antes del combate que sostuvo en esa capital contra Satoshi Shimizu.



El cubano se negó a entrar con otro himno que no fuera el de Cuba. "Es mi patria, que falta de respeto", dijo. Ramírez respondió a la prohibición entrando al cuadrilátero al ritmo de “Patria y Vida”, el tema ganador de dos premios Grammy Latino y convertido en himno de las multitudinarias protestas del 11 de julio del 2021 en la isla.



"El Tren" arrolló a Shimizu, y al finalizar la pelea tomó el micrófono y recitó los versos del himno nacional. Luego publicó en sus redes sociales una foto con la enseña nacional cubana y la frase “Esta es mi bandera”.

Sobre lo que representó esa victoria y ese momento cívico para él, Ramírez dijo a Martí Noticias que fue todo tan emocionante que tuvo que aguantar las lágrimas.

"Estando en el camerino, que cantamos el himno, por más que uno quiera siempre la cubanía sale, y los sentimientos, todas las cosas, vienen a la mente. Y hubo un momento en el video que me viro porque no pude aguantar el sentimiento, ligado con coraje. Y fue lo que dije al final: No me van a callar la boca, nunca van a poder", expresó.

El también campeón olímpico, que en varias ocasiones ha expresado su compromiso con la causa de la libertad de Cuba, respondió a preguntas de varios medios de prensa asistentes al encuentro. En una de sus declaraciones, compartida en Facebook por el activista Marcel Valdés, envió un mensaje a los cientos de prisoneros políticos en la isla.



"Estoy haciendo este videito para ustedes, todos los presos políticos que están en Cuba, que no pierdan la fe, que nosotros estamos acá luchando por ustedes, que esta lucha no va a parar, y que espero que estén lo mejor posible a pesar de todas las cosas que pasan allá en Cuba", manifestó el joven pugilista, actual campeón mundial peso pluma.