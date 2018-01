Cubano miembro del Salón de la Fama de Grandes Ligas visita Radio Martí

El beisbolista cubano Atanacio "Tany" Pérez, miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas estadounidenses (MLB), visitó este martes, 30 de enero de 2018, el programa El Revoltillo, que transmite Radio Martí para Cuba, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, y que conduce Gilberto Reyes.

Tany (Camagüey, 1942) habló de sus grandes momentos en el béisbol profesional en Estados Unidos, su juventud en la isla y hasta entonó la canción Vereda tropical, cantada por el cubano José Antonio Tenreiro Gómez.

Conversó con un oyente camagüeyano, que reconoció que él desconocía la brillante trayectoria del pelotero cubano, porque el régimen de los hermanos Fidel y Raúl Castro ha intentado durante estos 59 años que ha estado en el poder ocultar los éxitos logrados por el exilio cubano.

"Las nuevas generaciones no hemos tenido acceso a esta información porque ellos han tratado de borrar (la historia), se han encargado de tapar eso, de cubrirlo y entonces, no hay mucha información. Gracias a Radio Martí, a las informaciones de ustedes, a los programas de ustedes como este de Revoltillo, como el de Orlando (González Esteva) y otros más, hemos podido informarnos, hemos podido descubrir cosas que no sabíamos", señaló Leonid Carbonell.

Tany dijo que le gustan mucho las películas de vaqueros y que ha conocido a muchos artistas, entre ellos a Sammy Davis Jr. y Chuck Connors.

Gilberto Reyes le preguntó que significaba para él Cuba.

"¿Cuba? imagínate. Esa es la patria, la patria de todos nosotros. Es una desgracia lo que ha pasado en Cuba. Yo me crie en el campo y esa tierra yo la adoro y no se me olvida nunca. Veo la caña, veo el boniato, todo, porque yo soy un guajiro. Un venezolano me puso el guajiro gentil porque yo siempre estaba hablando del central y de cómo era la gente en esa época en los años 60 y 70. Eso para mí era tremendo".

"Tany" Pérez jugó la primera y tercera base en las Grandes Ligas desde 1964 hasta 1986. Cincinnati Reds (1964-1976); Montreal Expos (1977-1979); Boston Red Sox (1980-1982); Philadelphia Phillies (1983) y Cincinnati Reds (1984-1986).

Fue mánager de los Cincinnati Reds (1993) y Florida Marlins (2001).

Entre 1993 y 2017 se desempeñó como asistente especial del gerente general de los Miami Marlins.

Además, participó en siete Juegos de Estrellas (1967-1970, 1974-1976), en tres Series Mundiales (1975, 1976 y 1990).

Bateó .279 de por vida en MLB, con 2,732 hits y 379 jonrones.

Tany Pérez ingresó en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas en el año 2000.