Costa Rica elije a Laura Fernández, su segunda mujer presidenta

Costa Rica eligió por segunda vez a una mujer como mandataria del país, cuando este domingo Laura Virginia Fernández Delgado se convirtió en presidente electa al ganar el 48 por ciento de los votos en primera vuelta.

Candidata del Partido Pueblo Soberano y continuadora de las políticas del actual presidente Rodrigo Chaves, Fernández sobrepasó el umbral del 40 por ciento requerido para ser ganadora sin necesidad de un balotaje.

La politóloga de 39 años, que fue ministra de Planificación Nacional y Política Económica y ministra de la Presidencia del gobierno de turno, derrotó a su rival más cercano, el economista Álvaro Ramos, por casi 20 puntos.

Durante su campaña, Fernández presentó un plan de gobierno enfocado en el Desarrollo económico, Seguridad, Salud y seguridad social, Progreso social, Medio ambiente y cambio climático, además del Contexto internacional.

“Costa Rica merece caminar sin miedo, crecer con dignidad y seguir construyendo prosperidad con esperanza”, escribió la entonces candidata en lo que definió “plan de la continuidad”, con más oportunidades, en un mismo rumbo.

Felicitaciones, desde todo el hemisferio

Tras conocerse la victoria de Fernández Delgado no se hicieron esperar las felicitaciones, desde el Congreso federal en Washington, DC, hasta las principales casas presidenciales de América Latina.

El congresista Carlos Giménez fueron de los primeros en reaccionar. “¡Seguiremos trabajando de cerca para fortalecer los vínculos y el comercio entre nuestras naciones hermanas!”, escribió en la red social X.

“Como presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, espero con interés trabajar juntos para fortalecer nuestros lazos y construir un hemisferio más seguro”, afirmó la representante María Elvira Salazar.

El senador por Ohio Bernie Moreno al felicitar a la presidente electa afirmó que “el socialismo está siendo rotundamente rechazado en toda América Latina. Pronto todo el hemisferio será libre, seguro y próspero”.

En América Latina, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele confirmó habló por teléfono con Fernández y le deseó “el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica”, aseguró.

Entretanto, el presidente panameño José Raúl Mulino también le deseó “éxitos en su gestión y la invito a seguir trabajando juntos, cada vez más integrados, en beneficio de nuestros países”, aseveró en su cuenta en X.

El presidente electo chileno José Antonio Kast también sostuvo una conversación telefónica con Fernández Delgado. “Nuestros países tienen mucho futuro por delante y trabajaremos para consolidar la relación”.

También desde el cono sur, el presidente de Paraguay Santiago Peña escribió: “Celebro junto al pueblo de Costa Rica esta fiesta democrática. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer la amistad entre nuestras naciones”.

El “Enhorabuena” desde Guatemala se lo envió el mandatario Bernardo Arévalo, quien la invitó a “trabajar juntos por el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos, y de la región centroamericana”.

Desde la OEA, el secretario general Albert Ramdin felicitó a la triunfadora y reconoció “a las autoridades electorales por la organización del proceso y al pueblo costarricense por su participación democrática, masiva y pacífica”.



La líder venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, también se sumó al reconocimiento. “Los venezolanos siempre recordaremos la solidaridad y el respaldo de su gente y su gobierno con nuestra causa”, dijo.