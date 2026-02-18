Conversaciones Rusia–Ucrania concluyen en Ginebra tras sesión "difícil"

Getting your Trinity Audio player ready...

Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania concluyeron este miércoles en Ginebra después de solo dos horas, en un ambiente marcado por tensiones y acusaciones mutuas de estancamiento.

Tanto Kyiv como Moscú coincidieron en describir el encuentro como "difícil", aunque expresaron su disposición a continuar el diálogo en próximas fechas.



El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que Rusia intenta "dilatar las negociaciones", señalando que las partes "podrían haber alcanzado ya una fase final" si la presión de Moscú no ralentizara los avances.

"Las reuniones de ayer fueron realmente difíciles, y podemos afirmar que Rusia está intentando prolongar las negociaciones, que podrían haber llegado ya a la fase final. Agradecemos a la parte estadounidense su atención al detalle y paciencia en las conversaciones con los actuales representantes rusos", subrayó el presidente ucraniano en un mensaje en la red social X.

El mandatario ucraniano señaló que el martes se celebraron tanto conversaciones bilaterales entre Ucrania y Estados Unidos, como reuniones multilaterales. En particular, afirmó, se celebraron negociaciones entre representantes ucranianos, estadounidenses y rusos sobre cuestiones militares y político-militares.

La delegación ucraniana, junto con el equipo estadounidense, también se reunió con representantes de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Suiza.

Zelenskyy dinsistió en que la prioridad de Kyiv son las garantías de seguridad. "Los representantes ucranianos tienen directrices claras sobre cada aspecto de las negociaciones", apuntó.

Por su parte, el jefe negociador ruso, Vladímir Medinski, también calificó la reunión como "difícil", aunque dijo que se desarrolló en un ambiente "profesional". Al finalizar el encuentro, confirmó que habrá nuevas rondas de diálogo, aunque sin especificar fechas.



La delegación ucraniana señaló que el diálogo se centró en cuestiones prácticas y mecánicas vinculadas a posibles decisiones futuras, pero no ofreció detalles. Reiteró, además, que cualquier plan que exija a Ucrania ceder territorios que Rusia no controla actualmente será rechazado por la ciudadanía en un eventual referendo.



Las negociaciones en Suiza forman parte de un esfuerzo mediado por Estados Unidos para buscar avances antes del cuarto aniversario de la invasión rusa de 2022. Hasta ahora, el proceso de paz se ha visto estancado por desacuerdos que incluyen el estatus territorial de Ucrania y las garantías de seguridad.