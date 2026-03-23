Dos pilotos de Air Canada mueren tras choque con camión de bomberos en LaGuardia

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El piloto y el copiloto de un avión de Air Canada murieron tras colisionar con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en un accidente ocurrido la noche del domingo que obligó a suspender las operaciones aéreas.

Más de 40 pasajeros y miembros de la tripulación fueron trasladados a hospitales; la mayoría ya fue dada de alta, aunque varios permanecen en estado grave. En tanto, los dos oficiales que viajaban en el vehículo de rescate se encuentran estables.

El impacto se produjo cuando la aeronave, un CRJ-900 procedente de Montreal, rodaba por la pista tras aterrizar y chocó con el camión que atendía otra emergencia.

El avión, operado por su socio regional Jazz Aviation, transportaba 72 pasajeros y cuatro tripulantes, informó Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Tras el incidente, la Administración Federal de Aviación ordenó la paralización total de los vuelos, provocando cancelaciones y retrasos, mientras las autoridades investigan las causas del accidente.

Expertos en seguridad aérea citados por la agencia de noticias Reuters señalan que los investigadores analizarán la dotación de personal de control de tráfico aéreo, las actividades del controlador y del equipo del camión de bomberos, así como la posición del vehículo.



"Obviamente, el avión de Air Canada recibió autorización para aterrizar y, según las transmisiones de radio, parece que el vehículo de rescate y extinción de incendios del aeropuerto también la recibió. Ahora surgen muchas preguntas sobre las comunicaciones", declaró el experto en seguridad estadounidense Anthony Brickhouse. "La comunicación será una parte fundamental de esta investigación", afirmó.