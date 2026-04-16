Celia Cruz entra al Salón de la Fama del Rock & Roll: "fue la voz del amor y la libertad"

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Celia Cruz, la Guarachera de Cuba, fue exaltada al Salón de la Fama del Rock & Roll, como reconocimiento a su influencia universal, más allá de la música popular cubana.

Al anunciar la exaltación, el Salón de la Fama, con sede en Cleveland, Ohio, dijo en su página web que “Celia Cruz fue pionera del pop latino en el siglo XX y más allá, gracias a sus contribuciones al estilo afrocubano de la guaracha, así como a la creación y popularización de la salsa”.

“Con su potente voz y su vibrante imagen, Cruz fue la voz del amor y la libertad tras la Revolución Cubana y durante el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos”, subraya el comunicado.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana celebró la noticia. "Felicitamos a la incomparable Celia Cruz por su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2026. ¡Azúcar!", dijo la sede diplomática en un post en sus redes sociales acompañado de un video con imágenes de la artista".

A lo largo de su extensa trayectoria, Celia vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en una de las artistas latinas más exitosas en la historia.

Omer Pardillo, exmanager de la artista y albacea de su legado, celebró el nuevo hito.

“Hoy, La Reina de la Salsa ocupa el lugar que le corresponde en El Salón de la Fama del Rock & Roll como parte de los premiados en el 2026. Una voz que rompió barreras.Un legado que unió culturas. Un espíritu que aún mueve al mundo”, escribió Pardillo en la red social Instagram.

“En nombre del patrimonio de Celia Cruz, nos sentimos profundamente honrados por su inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll”, agregó.

Celia Cruz ya figuraba en el Salón de la Fama de la Música Latina de Billboard y en el Salón de la Fama Internacional de la Música Latina, junto con la exposición del Smithsonian de 2005, titulada “Azúcar”, el sello que marcó su paso por los escenarios.

Las figuras inmortalizadas en el Salón de la Fama del Rock & Roll son elegidas mediante votos emitidos por un panel internacional de más de 1,200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical.

La clase del 2026 del Salón de la Fama del Rock and Roll la componen, además de Celia, Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross, Wu-Tang Clan, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte, Gram Parsons, Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller, Rick Rubin y Ed Sullivan.