Condenan a cineasta australiano en Cambodia a 6 años de prisión por "espionaje"

Un tribunal de Cambodia condenó el viernes al cineasta australiano James Ricketson a seis años de prisión por espionaje, lo que llevó a los grupos de derechos humanos a criticar el veredicto como muestra de un sistema judicial ampliamente visto en deuda con el gobierno del primer ministro Hun Sen.

Ricketson, de 69 años, fue arrestado en junio del año pasado tras volar un avión no tripulado durante un mitin del opositor Partido de Rescate Nacional de Cambodia (CNRP, por sus siglas en inglés), que fue disuelto por la Corte Suprema en noviembre por un supuesto complot para derrocar al gobierno, despejando el camino para el gobernante Partido Popular de Cambodia (PPC) de Hun Sen para barrer los 125 escaños parlamentarios en juego en una elección general el mes pasado.

El juez Seng Leang, del Tribunal Municipal de Phnom Penh, declaró culpable a Ricketson de dos cargos de espionaje y lo condenó a seis años de cárcel, sin proporcionar detalles sobre para qué país espió el australiano. El realizador enfrentaba hasta 10 años de prisión por los cargos.

"Hemos decidido condenarlo a seis años de prisión por espionaje y recopilación de información perjudicial que podría afectar la defensa nacional", dijo el juez al concluir el juicio de seis días.

En declaraciones a los periodistas después del veredicto, el abogado de Ricketson, Kong Sam Onn, dijo al Servicio Khmer de la RFA que había "poca evidencia" presentada por los fiscales en el juicio de su cliente.

"La corte no ha podido probar que mi cliente es un espía o que ha recopilado información que perjudica la defensa nacional", dijo.

Kong Sam Onn expresó la esperanza de que el rey de Camboya, Norodom Sihamoni, le conceda a Ricketson el indulto real, y destacó que su trabajo había beneficiado a los pobres del país. La salud de su cliente se ha visto afectada durante la detención, agregó.

Hun Sen, que aseguró otro mandato de cinco años para agregar a sus 33 años en el cargo, después de que se anunciaran los resultados oficiales de las elecciones del 29 de julio, ha convertido en rutina el tomar duras medidas duras contra sus críticos en el período previo a las urnas, seguido de una relajación de las restricciones después de enfrentar la condena internacional.

Estados Unidos anunció recientemente una expansión de la prohibición de visas a personas consideradas como limitantes de la democracia en el país, como parte de una serie de "pasos concretos" dirigidos a presionar a Cambodia para "invertir el rumbo" que incluyó la decisión de retirar fondos para las elecciones del mes pasado.

La Unión Europea, que fue el segundo mayor socio comercial de Cambodia en 2017, también retiró su apoyo antes de las urnas y actualmente está revisando un esquema de comercio preferencial para las exportaciones del país asiático basado en su entorno electoral.

El martes, el rey Sihamoni otorgó un indulto real a petición de Hun Sen a 14 activistas encarcelados del CNRP que cumplían largas condenas por "insurrección" en relación con protestas callejeras antigubernamentales en 2014 que se convirtieron en violentos enfrentamientos con la policía y las fuerzas de seguridad.

Su liberación siguió a la liberación por el real decreto a principios de este mes de Tep Vanny -un prominente activista de la tierra- y otros tres activistas condenados por sus papeles en una protesta por apropiación de tierras, así como la concesión de libertad bajo fianza a dos exreporteros de RFA que están enfrentando cargos de "espionaje".

El comentarista social Kim Sok también fue liberado en agosto después de cumplir una condena de 18 meses por difamación relacionada con su sugerencia de que el CPP orquestó el asesinato del popular político Kem Ley en julio de 2016, aunque todavía enfrenta otro cargo por difamación luego de una denuncia presentada por Hun Sen en enero.

Todos los que fueron liberados fueron detenidos por cargos ampliamente motivados políticamente presentados por fiscales a petición de Hun Sen, y en medio de una enérgica campaña contra la oposición política, las ONG y los medios independientes.

Veredicto 'predeterminado'

Los grupos de derechos humanos desestimaron el fallo del tribunal el viernes. Am Sam Ath, jefe de investigaciones del grupo de derechos locales Licadho, dijo a RFA que "no se presentaron pruebas suficientes en el tribunal en relación con los presuntos cargos de espionaje" contra Ricketson, y agregó que el juez no pudo responder cuando el cineasta exigió saber para qué país fue acusado de recopilar información.

Soeng Sen Karona, investigador principal del grupo local de derechos Adhoc, también cuestionó por qué los supuestos pagadores de Ricketson no fueron nombrados. "Además de eso, la evidencia presentada por la fiscalía no pasó la prueba de la duda razonable", dijo.

Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch, con sede en Nueva York, desató algunas de las críticas más contundentes al veredicto del viernes, calificándolo de decisión de un tribunal canijo que actúa de acuerdo con los caprichos de Hun Sen.

"Este juicio expuso todo lo que está mal con el sistema judicial cambodiano: acusaciones ridículamente excesivas, fiscales con poca o ninguna evidencia, y jueces que llevan a cabo órdenes políticas del gobierno en lugar de fallar en función de lo que sucede en los tribunales", dijo en un comunicado.

"Desde el primer día, James Ricketson ha sido un chivo expiatorio en la falsa narrativa de Hun Sen de una llamada 'revolución del color' utilizada como excusa para reprimir a la oposición política y los críticos de la sociedad civil", agregó.

Robertson también criticó duramente al gobierno de Australia por "dejar [que Cambodia] caminase sobre ellos" al no desafiar consistentemente el caso y exigir la liberación inmediata e incondicional de Ricketson. Sugirió que el enfoque suave de Canberra hacia dictadores como Hun Sen en el sudeste asiático está "moralmente en bancarrota" y es "totalmente ineficaz".

"Las realidades judiciales de Cambodia indican que este veredicto de culpabilidad fue políticamente predeterminado y la única forma de contrarrestarlo es con una defensa pública acérrima, no deferencia a un sistema judicial que sea capturado políticamente", dijo Robertson.

Comparó casos políticamente motivados como el de Ricketson en Cambodia -una nación democrática de nombre- con los de Vietnam y Corea del Norte, que están gobernados por gobiernos autoritarios que emiten veredictos directamente a través de los tribunales de sus países.

Robertson hizo un llamado a Cambodia para que "deje de atormentar a Ricketson y a su familia", de inmediato, libere al cineasta sin condiciones, y revierte su convicción. Durante una visita oficial a Indonesia, el nuevo primer ministro de Australia, Scott Morrison, dijo a los periodistas después del juicio del viernes que su gobierno brindará apoyo a Ricketson, pero instó a tener paciencia.

"Como es habitual en este tipo de eventos, es mejor lidiar con estas cosas con calma y directamente, y de la manera que mejor asista a un ciudadano", dijo.

(Reportado por el Servicio Khmer de RFA)