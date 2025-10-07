"Un mes negro para la libertad de expresión" en Cuba: OCDH en informe de septiembre

Getting your Trinity Audio player ready...

Durante el mes de septiembre se registraron al menos 212 acciones represivas en Cuba contra la población civil, desde detenciones arbitrarias hasta otros tipos de abusos, denunció este martes elObservatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

La mayoría de las detenciones arbitrarias de corta duración (27) estuvieron vinculadas a la manifestación pacífica ocurrida el 13 de septiembre en Gibara, provincia de Holguín. En esa ocasión, los vecinos salieron a las calles con consignas como “¡Corriente y comida!”, “¡El pueblo unido jamás será vencido!” y “¡Libertad, libertad!”.

“Ha sido un mes negro para la libertad de expresión, debido a las condenas y juicios. El régimen quiere infundir terror ante su estrepitoso fracaso socioeconómico y su incapacidad para buscar soluciones”, señaló el OCDH.

Entre las principales violaciones documentadas se encuentran el sitio de viviendas de activistas, juicios sin garantías procesales, abusos contra personas privadas de libertad, así como hostigamientos y amenazas. Se reportaron 38 denuncias provenientes de presos políticos, presos comunes y sus familiares.

Las provincias más afectadas por estas acciones represivas fueron La Habana, Holguín y Granma.

Desde enero de este año, el OCDH ha contabilizado un total de 2.462 acciones represivas destinadas a impedir o limitar el ejercicio de derechos civiles y políticos en la isla, incluyendo 461 detenciones arbitrarias.

el régimen cubano intensificó la penalización de la libertad de expresión en redes sociales y de la manifestación pacífica

Durante septiembre, el régimen cubano intensificó la penalización de la libertad de expresión en redes sociales y de la manifestación pacífica. El Observatorio destacó las sentencias impuestas a Ana Ibis Trista Padilla y Jarol Varona Agüero, condenados a 14 y 13 años de prisión, respectivamente, por “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la seguridad del Estado”. También fueron condenados Félix Daniel Pérez Ruiz (5 años) y Cristhian de Jesús Peña Aguilera (4 años) por compartir en redes sociales una convocatoria a una manifestación pacífica que finalmente no se realizó.

Asimismo, se mencionó la sentencia del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba contra Julio César Duque de Estrada Ferrer, de 56 años, condenado a 4 años y 6 meses de prisión por los supuestos delitos de desobediencia y atentado, tras grabar con su celular una cola y no reaccionar ante los abusos de un agente de la policía política.

En Bayamo, el Tribunal Municipal sancionó a 15 ciudadanos por participar en las protestas del 17 de marzo de 2024. Las penas impuestas oscilan entre tres y nueve años de cárcel por presuntos delitos de “desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir”.

Finalmente, el OCDH informó sobre la realización del juicio contra el intelectual José Gabriel Barrenechea Chávez, quien permanece detenido desde noviembre de 2024.