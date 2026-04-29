Activista lanza partido político: "La dictadura está viviendo sus momentos finales"

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La activista cubana Amelia Calzadilla anunció la creación del Partido Liberal Ortodoxo Cubano, una organización política que busca posicionarse como alternativa en un eventual escenario de transición en la isla.

“En 2022 no era opositora, ni siquiera activista… era una madre cubana inconforme”, expresó en redes sociales y denunció que fueron “las amenazas, la difamación y el asedio” los factores que la empujaron a asumir una postura abiertamente política.

En entrevista con Martí Noticias, Calzadilla dijo que la creación del partido es una respuesta a la incertidumbre sobre el futuro de Cuba. "Estábamos en el momento adecuado para comenzar a traer sobre la mesa propuestas políticas para el día después. No cabe duda de que la dictadura está viviendo sus momentos finales”, comentó.

La activista argumentó que, aunque existen otras iniciativas políticas, ve necesario ampliar el espectro. “No hay ausencia de propuestas políticas, pero tampoco tienen por qué no haber más. A mí no me atrajo particularmente ninguna, y decidí fundar el mío.”

Sobre el nombre del partido, Calzadilla aclaró que no responde a una continuidad directa con la tradición política cubana del siglo XX, particularmente con el movimiento liderado por Eduardo Chibás.

“No hay una conexión con la ortodoxia cubana. La idea de ‘ortodoxo’ guarda relación con retomar los principios clásicos del liberalismo".

El eje económico, explicó, se centra en el liberalismo clásico, con énfasis en la autonomía individual y la reducción del control estatal: “Nuestro interés es potenciar el emprendimiento personal, el enriquecimiento del individuo y su independencia del Estado”.

Calzadilla insistió en que el modelo busca romper con la dependencia estructural que ha generado el sistema cubano e incorpora elementos del pensamiento de José Martí, particularmente en su dimensión humanista.

“Nos inspira muchísimo la figura de José Martí… porque reconoce que nuestra nación está fracturada y que el individuo tiene problemas reales”

Calzadilla informó que el partido ya cuenta con miembros fundadores —principalmente en Europa— y redes de contacto dentro de Cuba, aunque evitó ofrecer detalles por razones de seguridad. “Queremos que las personas se afilien por las ideas del Partido, no por afinidad conmigo como individuo”.