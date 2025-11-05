Trump: "Miami será refugio de los que huyan del comunismo en Nueva York" (Noticia en progreso)

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump defendió la visión económica y las estrategias de su administración para impulsar el avance de los Estados Unidos, durante su intervención en el America Business Forum 2025, que se celebra en el Kaseya Center de Miami.

Trump recordó que hoy se cumple un año de la victoria electoral que le otorgó un segundo mandato y enumeró una serie de promesas cumplidas en tan solo diez meses desde su investidura como el 47.º presidente de los Estados Unidos.

Entre sus logros mencionó el crecimiento económico, la seguridad fronteriza, la creación de empleos, el control de la inflación, la independencia en las fuentes de energía y la prosperidad de los estadounidenses, y los planes para reducir los impuestos a los trabajadores.

Elecciones

Su discurso optimista alertó sobre el resultado de las elecciones estatales y locales del martes en seis estados, donde el Partido Demócrata logró retener o conquistar cargos clave.

"Miami será refugio de los que huyan del comunismo en Nueva York", declaró Trump, en referencia al resultado electoral del demócrata Zohran Mamdani, elegido el martes como alcalde de la ciudad de Nueva York.

"Eligieron al comunista", dijo sobre el primer alcalde musulmán y el más joven en más de un siglo en liderar el gobierno local.

En su discurso, defendió que su promesa de "Make America Great Again" para multiplicar el potencial de EE.UU. se logra por medio de la desregulación económica, la reducción de la burocracia federal para facilitar el crecimiento empresarial y atraer inversión extranjera.

Trump también reafirmó su compromiso con la independencia energética, promoviendo la producción nacional de petróleo y gas como pilares de la seguridad económica del país.