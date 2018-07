Régimen cubano impide salida del país a abogado opositor

El abogado independiente René Gómez Manzano recibió este martes una prohibición de viajar fuera del país por parte de las autoridades cubanas cuando iba a abordar un vuelo hacia Panamá.

"El viaje es a una reunión sobre derechos humanos que se va a celebrar en Montevideo. Como no hay línea directa, tenía que viajar por COPA con escala en Panamá", dijo Gómez Manzano a Radio Martí.

El fundador de la opositora Corriente Agramontista, indicó que "cuando iba a pasar la parte de inmigración me dijeron que me esperara un tiempo, y me llevan a un oficina, y me dicen que no se me permitía viajar. La oficial me dijo: 'usted tiene prohibida la salida del país'. Esas son acciones de la policía política”, indicó.

Gómez Manzano denunció que su caso se suma al de muchos compatriotas que son víctimas de esta arbitrariedad por parte del régimen cubano.

“Por consiguiente, ahora mi caso se suma al de muchos otros compatriotas de talante democrático que han sufrido esa arbitrariedad, en algunos casos de forma repetida. En mi caso particular es la primera vez desde que me autorizaron en el 2013”, argumentó Gómez Manzano.

En los últimos meses, varios opositores cubanos se han visto impedidos de viajar al exterior por órdenes de la policía política, que viola el derecho a la libertad de movimiento de los ciudadanos.

(Con reporte de Ivette Pacheco y redes sociales)