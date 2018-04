Pompeo: paz entre Israel-palestinos, una prioridad para EEUU

El secretario norteamericano de Estado Mike Pompeo dijo el lunes que la resolución del conflicto entre israelíes y palestinos sigue siendo una prioridad para el gobierno de Donald Trump, pese a la decisión de Washington de reconocer a Jerusalén como capital del estado de Israel.



Pompeo se negó a criticar las acciones de las autoridades israelíes en las masivas manifestaciones palestinas que se celebran semanalmente en la frontera entre Gaza e Israel desde finales de marzo. Docenas de palestinos han muerto por fuego israelí y docenas más han resultado heridos. Estados Unidos “respalda totalmente” el derecho de Israel a defenderse, dijo el funcionario.



En declaraciones desde la capital de Jordania, Amán, Pompeo instó a los palestinos a volver a las negociaciones de paz con Israel, señalando que Washington está abierto a una solución de dos estados, que calificó de “resultado probable”.



Pero dijo que no está de acuerdo con el comentario del canciller jordano Ayman Safadi de que el conflicto es “la principal causa de inestabilidad” en la región.



"Las partes al final decidirán cuál es la decisión correcta”, les dijo Pompeo a reporteros en una conferencia de prensa conjunta con Safadi. “Ciertamente estamos dispuestos a una solución de dos estados como resultado probable”. Pero dijo que los palestinos tienen que regresar al diálogo para conseguirla.



"Una pieza importante para conseguir la paz en el Oriente Medio es resolver ese conflicto”, añadió. “Precisamente cuán importante es entre los varios retos no voy a decir. Sepan que es una prioridad increíble para Estados Unidos proveer la asistencia que podamos para permitir a las dos partes llegar a una solución”.



Safadi había iniciado la conferencia de prensa con un aparente llamado a Estados Unidos a fortalecer las gestiones para el fin del conflicto.



"Esa es la principal causa de inestabilidad en la región y su resolución es clave para alcanzar la paz y estabilidad que queremos”, dijo. “No podemos abandonar los esfuerzos y no existe una alternativa viable”.



Los comentarios de Pompeo se produjeron al final de una visita de dos días a Israel y Jordania durante la cual no se reunió con representantes palestinos.