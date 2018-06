José Martí entra al Salón de la fama de escritores de Nueva York

El apóstol de Cuba José Martí (1853-1895) ha ingresado como miembro del Salón de la Fama de Escritores de Nueva York, anunció este lunes en sus redes sociales el Empire State Center for the Book.

La propuesta fue impulsada por la estudiosa de las obras de Martí, la californiana Esther Allen, así como por Emma Otheguy, escritora de libros bilingües para niños, y la historiadora cubanoamericana Ada Ferrer, profesora en New York University.

Martí es el segundo escritor de habla hispana que ingresa a tan exclusivo salón. En el año 2011 lo había hecho la poetisa puertorriqueña Julia de Burgos (1914–1953).

El Empire State Center for the Book tiene el proyecto New York Writers Hall of Fame que concede cada año membresía a escritores importantes, vivos o muertos, que hayan impactado en la historia cultural de la ciudad.

El Empire State Center for the Book forma parte del Library for Congress Center for the Book, y forma parte de la Asociación de Bibliotecas de Nueva York.

En esta edición anual ingresaron 3 escritores fallecidos: Ira Gershwin (1896-1983), letrista estadounidense, que creó muchas de las canciones más conocidas de EEUU junto a su hermano George Gershwin, E.L.Konigsburg (1930-2013), autor de libros para niños, y el Apóstol José Martí.

Dentro de los miembros más importantes con esta distinción se encuentran Walt Whitman y Herman Melville, Washington Irving y Henry James, Edith Wharton y Elizabeth Bishop, Marianne Moore y Mary McCarthy, Langston Hughes y James Baldwin.

(Con información de Empire State Center for the Book y redes sociales)