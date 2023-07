Messi tiene un debut de ensueño con el Inter Miami (FOTOS)

Poco tiempo necesitó Lionel Messi para hacer la diferencia a favor de su nuevo club, el Inter Miami.



El argentino frotó la lámpara y el genio apareció con un golazo a pelota parada en tiempo de descuento, para darle al Inter victoria de 2-1 sobre el club mexicano Cruz Azul en el estadio DVR PNK Stadium de Fort Lauderdale, en su estreno el viernes en tierras estadounidenses.



Messi no comenzó como titular el partido, correspondiente a la Leagues Cup entre equipos de la MLS y la liga mexicana de fútbol.



El entrenador Gerardo “El Tata” Martino había anticipado que el astro no sería de la partida inicial y que en el transcurso del encuentro determinaría en qué momento ponerlo sobre la cancha del estadio, colmado por 21 mil fanáticos que llegaron a ver el debut del número 10.



La primera mitad terminó con ventaja de Miami 1-0, gracias a gol de Robert Taylor al minuto 44, a pesar del dominio del balón que mostró la Máquina Cementera casi todo el tiempo, aunque sin lograr concretar anotación.



Y aunque Lionel estaba en el banquillo, desde el pitazo inicial el público no paró de corear su nombre y de reclamar su presencia en el terreno.



Celebridades como LeBron James, Serena Williams, Kim Kardashian y Marc Anthony, entre otros, no quisieron perderse el momento y estuvieron en los mejores asientos para observar de cerca al mejor futbolista del mundo.



Comenzó la segunda mitad y tampoco Messi estaba en la alineación.



La gente empezaba a desesperarse entonces, luego de pagar desde 176 hasta 8,300 dólares por los boletos para ver al ídolo.



Finalmente, al minuto 54, Messi y su viejo amigo Sergio Busquets, entraron al partido, en sustitución del argentino Benjamín Cremaschi y el hondureño David Ruiz, respectivamente.



Se desató entonces un pandemónium en la instalación del sur de la Florida, que se sabía de antemano pequeña para semejante acontecimiento.



Era como tener a Plácido Domingo en un modesto club nocturno.



El escenario no estaba a la altura de las circunstancias y muchos en la Capital del Sol se preguntaban por qué el club no negoció con los Miami Dolphins la celebración del juego en el espacioso Hard Rock Stadium de más de 80 mil capacidades.



A partir de la entrada de Messi y Busquets, el balón cambió de dueño y el Inter dominó más que sus rivales.



Pero “El Brujo” Uriel Antuna enfrió el entusiasmo de los “messiánicos”, al conseguir la igualada al minuto 65, tras aprovechar una grieta imperdonable en la defensa del Inter.



Entretanto, Messi se divertía y no fue egoísta con sus nuevos compañeros.



En el 87, el argentino tuvo la oportunidad de romper el empate, al quedar solo ante el guardameta del Cruz Azul, Andrés Gudiño, pero prefirió cederle el privilegio al venezolano Josef Martínez, hasta ahora el principal goleador del club, quien se adelantó un poco y quedó fuera de lugar, por lo que le anularon el gol.



Ya en el descuento, al minuto 94, La Pulga sí sacó a relucir su jerarquía y tomó la última oportunidad del equipo para desbalancear la pizarra.



Desde el borde del área, envió el balón al ángulo de la portería, inalcanzable para Gudiño, para el 2-1 definitivo, que desató el paroxismo de la fanaticada e hizo temblar los cimientos del estadio al grito de gol.



“Van a pasar cosas buenas y vamos a divertirnos”, había prometido Messi días antes, durante su presentación oficial con el club.



Bastaron 40 minutos desde que pisó la cancha del DVR PNK Stadium para enseñarle a la afición del sur de la Florida que Messi es un hombre que cumple sus promesas.