Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Emilio Almaguer y Alejandro Tur Valladares, comentan sobre el corralito financiero al que se enfrentan las empresas suizas. El hambre en Cuba afecta a casi al doble de las mujeres que de hombres. Comienza el curso escolar sin uniformes y sin maestros.
Episodios
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agosto 27, 2026
Las noticias como son
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agosto 26, 2026
Las noticias como son
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agosto 25, 2026
Las noticias como son
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agosto 24, 2026
Las noticias como son
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agosto 21, 2026
Las noticias como son
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agosto 20, 2026
Las noticias como son
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