Las Noticias Como Son
- Amado Gil
Hoy, en Las Noticias Como Son, Amado Gil en Tertulia con Emilio Almaguer y José Luis Tan: | EEUU destina fondos para enfrentar regímenes “marxistas y antinorteamericanos” | Siguen los juicios ejemplarizantes | Se botan 200 kg de carne en Las Tunas | No hay quién pare la subida del dólar.
Episodios
-
septiembre 24, 2025
Las Noticias Como Son
-
septiembre 22, 2025
Las Noticias Como Son
-
septiembre 19, 2025
Las Noticias Como Son
-
septiembre 18, 2025
Las Noticias Como Son
-
septiembre 17, 2025
Las Noticias Como Son
-
septiembre 16, 2025
Las Noticias Como Son
