Japoneses ganan mundial, las cubanas quedan octavas

El equipo femenino de Japón venció 6 carreras por cero a China Taipéi para recoger su sexta Copa Mundial de Béisbol Femenino consecutiva. Japón mantiene viva una racha de 30 victorias consecutivas que comenzó en 2010.

“Mi inglés puede ser no muy bueno”, dijo el mánager Megumi Kitta “pero mis jugadoras fueron simplemente perfectas. No puedo encontrar las palabras”. Y destacó que no estaban nerviosos por ser el último juego, así que les dije a las jugadoras que no deberían pensar en ganar o perder. Supuestamente debían salir y divertirse”. “¿No pensó en su racha de victorias?” “Por supuesto, todavía había presión, pero fue una buena presión”.

La receptora puertorriqueña Janiliz Rivera ganó el título de bate del octavo Mundial de Béisbol de mujeres, que culminó el viernes en el estado de Florida, al pegar para promedio de .571.

Las cubanas quedaron en el octavo lugar de la tabla y ninguna de ellas integró el Mejor Equipo Mundial, que captó a chicas de Canadá, Japón, China Taipéi, Puerto Rico, Venezuela y Estados Unidos. La prensa oficial del régimen mencionó el pasado 23 de agosto la participación de las isleñas en el torneo, sin dar más resultados, que la entonces caída ante las australianas.

La Copa Mundial de Béisbol Femenino se realizó en la ciudad de Viera, en la Florida y es la primera vez que esta tiene lugar en Estados Unidos.