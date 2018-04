Gobernador de Florida pide a Pompeo mano dura contra la "dictadura cubana"

El gobernador de Florida, Rick Scott, le pidió este lunes al secretario de Estado, Mike Pompeo, que esté atento a Latinoamérica y al "papel dominante" de la "dictadura cubana" en la región, y que ponga en práctica en su totalidad la "visión" del presidente Donald Trump sobre la política hacia la isla.

En una misiva divulgada este lunes, el gobernador felicita a Pompeo por su nombramiento como secretario de Estado, cargo en el que ya fue confirmado por el poder legislativo.



La carta del republicano, que busca ser candidato a senador por Florida en las elecciones de noviembre, hace hincapié en que la "corrección del rumbo" en la política hacia Cuba anunciada por Trump el 16 de junio de 2017 en Miami fue "importante", pero "se ha quedado corta en su ejecución".



Ese día -dice en la carta- Estados Unidos le hizo saber a "la comunidad internacional y al pueblo cubano que Estados Unidos no se involucraría con la dictadura, sino que trabajaría y apoyaría a aquellos que valientemente buscan los derechos humanos, la libertad y la democracia".



"Espero sinceramente que usted tome medidas inmediatas para reunir un equipo que cumpla vigorosamente y efectivamente la política del presidente", subraya Scott.



Además de pedir acciones para que el Gobierno cubano entienda que debe atenerse a las "consecuencias" si "continúa con la represión", Scott le solicita a Pompeo que "examine de cerca" el papel de Cuba en otros países de la región como Venezuela y Nicaragua.



"Para empezar, debe quedar claro que Estados Unidos entiende que mientras Cuba no esté en un camino hacia la democracia, Venezuela continuará en un camino hacia el totalitarismo", dice.



En la carta incluye un serie de medidas concretas, como el impedir que la "dictadura" siga eludiendo la "prohibición de transacciones financieras de los Estados Unidos con entidades comerciales del Ejército cubano", debido a la existencia de "numerosos vacíos" en la definición de las empresas con las que no se puede hacer negocios.



Otra de las medidas que Scott pide es revocar todas las visas de los ciudadanos cubanos vinculados con actos de represión o directamente con la "dictadura" de Cuba.



Scott menciona al respecto que, el 20 de mayo, el Gobierno cubano va a mandar una delegación de 200 artistas, "muchos que son conocidos como representantes de la dictadura", a un evento en Washington titulado "Artes de Cuba".



El otorgar visas a "estos agentes de la dictadura es inconsistente con la política actual de Estados Unidos y es desmoralizante para los hombres y mujeres valientes del movimiento a favor de la democracia", subraya.



Scott dice para terminar que espera que Pompeo establezca "un calendario firme para implementar la directiva del presidente sobre Cuba y trabajará proactivamente en un camino que ayude al pueblo cubano a recuperar su tan esperada soberanía".



"No tengo duda que una Cuba libre rendirá mayor estabilidad y más libertad y oportunidad para el Hemisferio Occidental", concluye.



(EFE)