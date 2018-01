Fallecido dictador Fidel Castro, tema a debate en elecciones de Wisconsin

El alcalde liberal de la capital de Wisconsin, Paul Soglin, que está preparando un desafío al gobernador republicano Scott Walker, defendió dar la llave a la ciudad al ex dictador cubano, Fidel Castro, en 1970.



Soglin, de 72 años, y alcalde de Madison, planea unirse oficialmente a un concurrido grupo de candidatos demócratas la próxima semana.

Walker, que se presentó para la presidencia en 2016, se postulará para la reelección a un tercer mandato de gobernador en noviembre.



Soglin, izquierdista que protestó contra la guerra de Vietnam como estudiante de la Universidad de Wisconsin en la década de 1960, fue elegido alcalde por primera vez en 1973.

Ha estado en el cargo desde entonces, sirviendo un total de 20 años. Ha viajado a Cuba tres veces desde la década de 1970, y se reunió con Castro dos veces.



Esta semana, Walker tuiteó una imagen de una de esas reuniones con el mensaje: "Miren hasta qué punto los demócratas se han desviado hacia la izquierda cuando uno de sus principales candidatos para gobernador en Wisconsin le dio al brutal dictador comunista Fidel Castro las llaves de la ciudad".



Soglin, que ha criticado abiertamente a Walker, respondió con un mensaje sobre las visitas a Cuba que "la comunicación y la comprensión son una excelente manera de progresar". Agregó que sospechaba que a Cuba le interesaría comerciar con Wisconsin por la producción de lácteos.



Walker le respondió así el miércoles por la noche: "Dar las llaves de la ciudad a un dictador comunista brutal que violó los derechos humanos de su propio pueblo no es 'comunicación y comprensión', es extremismo, incluso para los estándares de Madison".



Soglin defendió haber dado a Castro la llave de la ciudad, calificándola de una movida diplomática de rutina. Durante su tiempo como alcalde, Soglin ha dado la llave de la ciudad tanto a republicanos como a demócratas, al alcalde de Jerusalén, y celebridades como Chuck Berry y la leyenda del Jazz Charlie Mingus.

"Lo realmente importante es que cuando superas el proceso diplomático, ¿resuelves problemas de fondo?", dijo Soglin. "No tuve miedo de decirles a nuestros anfitriones cubanos que enfrentaban desafíos para establecer credibilidad con nosotros si no hacían cambios de manera democrática: elecciones libres, prensa libre, no encarcelamiento de opositores políticos, no encarcelamiento de homosexuales", concluyó.



(Con información de Associated Press)