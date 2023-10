En paradero desconocido dos de los presos del 11J que protestaban de manera pacífica en cárcel de Quivicán

Los presos políticos del 11J Juan Enrique Pérez y Aníbal Yasiel Palau se encuentran en paradero desconocido desde que fueron sacados el sábado, 28 de octubre, de la prisión de Quivicán, en la provincia Mayabeque, lo que familiares llaman traslado de cordillera.



Dayana Aranda Batista, esposa de Pérez, indicó a Martí Noticias que ambos se encontraban protestando en el centro penitenciario junto al también condenado porel 11J Roberto Pérez Fonseca. Los manifestantes exigían su libertad, mejoras en la alimentación y servicios médicos.



“Lo que está pasando es que, desde el sábado 28 (de octubre) lo sacaron de ‘cordillera’. No sabemos su paradero, no sabemos dónde lo tienen”, explicó Aranda.



La esposa del preso político dijo a Martí Noticias que tanto ella como la madre de Palau, están “cansadas de llamar a la prisión de Quivicán para que nos den información y nos niegan información; lo único que nos dicen es que ellos no tienen permiso para darnos esa información”, apuntó.

Aranda dijo haber llamado este lunes al jefe de la prisión, conocido como “Lolo” y al indagar sobre el paradero de su esposo, el oficial le respondió no saber nada porque “él estaba de vacaciones, esas fueron las palabras de ‘Lolo’, el primer jefe de la prisión”, afirmó la esposa de Pérez.



Según Aranda, llamó además “al puesto de mando de la prisión de Melena (del Sur)” y obtuvo idéntica respuesta: “ellos no podían darme esa información”, alegaron los militares.

“A ellos los trasladaron, supuestamente, el sábado 28, y ayer lunes fue que, por otros presos, yo y la madre de Aníbal, lo supimos; nos enteramos que se los habían llevado de ‘cordillera’ pero, hasta este momento, no sabemos su paradero”, concluyó Aranda.

Juan Enrique Pérez de 42 años y Aníbal Yasiel Palau de 25 años, fueron condenados a 8 y 5 años de cárcel respectivamente, por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, en la provincia Mayabeque.

El pasado lunes, Liset Fonseca, madre del también prisionero político del 11J, Roberto Pérez Fonseca, quien cumple condena en la misma prisión de Quivicán y diera inicio a la ya mencionada protesta, dijo a Martí Noticias no saber nada de su hijo por más de dos semanas, porque lo mantenían incomunicado.

“Hace dos semanas que Robert no llama. No me llama por teléfono. Robert está sin zapatos, sigue sin zapatos y con sus cejas afeitadas, él y otros, que no sabemos cuáles son los otros, pero a él no le dan teléfono. La situación empieza que Robert se quita los zapatos y viene un guardia y lo amenazó; ahí empezaron, los demás se le unieron.



La protesta es (pidiendo) libertad a los presos políticos, mejoras de la comida y la atención médica y ellos están pidiendo también justicia por lo que pasó”, relató la madre Pérez Fonseca, refiriéndose a las golpizas que recibieron eran durante los primeros días de su arresto en 2021.



(Con reportre de Ivette Pacheco para Martí Noticias)