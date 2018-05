Crónica del Medio Oriente (III) La brecha suní-chií; Irán y la decisión de Trump

Al anunciar la salida de Washington del acuerdo nuclear con Irán, el presidente Donald Trump anunció que reimpondría las sanciones, y para devolverle el golpe a Estados Unidos Teherán buscará crear un gobierno proiraní en Irak.

La derrota del Estado Islámico en Irak ha sido una gran victoria para el primer ministro Haider al-Abadi, respaldado por EE.UU. Pero Irán está trabajando para cambiar el equilibrio político a su favor: forzar una pronta salida de las fuerzas estadounidenses para terminar con la asociación entre Bagdad y Washington, y asegurar el apoyo iraquí a su agenda regional. Tal resultado fortalecería aún más a Irán en el Medio Oriente, a expensas de los Estados Unidos.

El Medio Oriente se está preparando para los eventos más importantes que podrían repercutir de manera imprevista y cambiar la trayectoria de una región determinada por el creciente conflicto entre Irán y Arabia Saudita, líderes respectivos de las corrientes musulmanas shiíta y sunita.

No es secreto en los medios de inteligencia de Occidente que la organización financiera de George Soros fue clave en las negociaciones de la anterior administración para lograr el acuerdo nuclear con Irán. Pero, en verdad, el acuerdo fue deshecho por sus propios términos. No impidió que Irán enriqueciera uranio; no impidió que Irán construyera, eventualmente, un arma nuclear; y no detuvo la agresión global iraní.

Los saudíes y los israelíes esperan que la decisión del presidente Trump lleve a los Estados Unidos de regreso al Medio Oriente, que ha sido secuestrado por Irán y Rusia.

Sin embargo, el grupo de estados islámicos que encabeza Arabia Saudita ha aplaudido la postura deTrump hacia Irán, y probablemente evitará dañar a la nueva alianza. Arabia Saudita fue uno de los primeros países en anunciar su apoyo a la política de la administración Trump, una medida que ha llevado a muchos observadores bolsistas a considerar que los saudíes no permitirán que los precios del petróleo suban cuando disminuya el suministro iraní.

El miércoles el ministro de Relaciones Exteriores saudí, Adel al-Jubeir, dijo a CNN que Riyad buscará desarrollar sus propias armas nucleares si lo hace Irán, en medio de una espiral de tensión entre los rivales regionales. Llega en medio de la creciente tirantez entre la monarquía sunita y la República Islámica chiíta por el apoyo de Irán a los rebeldes Houti en Yemen, que han estado disparando cohetes al otro lado de la frontera con el reino de los Saud.

Por el contrario, los sauditas tienen más que ganar en este enfoque, ya que el debilitamiento de Irán les permitirá contrarrestar a HizbAlláh en el Líbano y a los hutis en Yemen de manera más efectiva, devolviéndolos al campo de influencia saudí.

Efectos de la decisión de Trump

El Cairo pide a las potencias regionales que pongan fin a las políticas 'contra la seguridad de la región árabe', y espera que no se desarrollen conflictos armados. Egipto dijo el miércoles que quiere que los países árabes participen en las decisiones sobre la modificación del tratado nuclear con Irán del que el presidente estadounidense Donald Trump se retiró el día anterior.

El Departamento de Estado, por entonces dirigido por Rex Tillerson, había abogado por renunciar a las sanciones y propiciar tiempo a los aliados europeos para abordar las fallas del “acuerdo” y trabajar en las soluciones. Pero los europeos hicieron oídos sordos a los pedidos de Washington de enmendar los acuerdos debido a que están lucrando comercialmente con Irán, sobre todo las empresas francesas y alemanas.

Después de haber intentado y fallado conjuntamente en resolver las violaciones del acuerdo, la administración Trump no espera que los europeos colaboren voluntariamente en un nuevo intento estadounidense de aplastar la economía iraní.

Rusia y China mantienen enormes acuerdos comerciales con Irán valorados en cientos de miles de millones de dólares, y no se verán persuadidos a romper sus lazos con la República Islámica ante cualquier acción que tome el presidente Trump.

Con el Tesoro de los EE. UU. presionando a los bancos occidentales para que no negocien con Irán, el banco chino CITIC mantiene líneas de crédito por valor de $ 10.000 millones para los bancos iraníes, y para eludir las sanciones de EE. UU., utilizan el euro y el yuan.

El creciente poder militar y político de Irán en Yemen, Siria, Líbano e Irak ha sido motivo de profunda preocupación para Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita y otros aliados árabes.

Israel ha intercambiado golpes con las fuerzas iraníes en Siria desde febrero, despertando la preocupación de que pueda haber una gran escalada.

La decisión de EE. UU. seguramente exacerbará la crisis económica de Irán, promoviendo más disturbios políticos. También podría determinar si el malestar social que azota a la República Islámica se profundiza y desestabiliza aún más al régimen.

El gobierno iraní enfrenta quizás su mayor oposición en todo el país desde la revolución islámica de 1979. La decisión del presidente Trump cambiará la forma en que se desarrolla la historia de una manera que desestabilizará aún más al régimen y otorgará a los conservadores más poder por el momento.

Irán tendrá más dificultades para vender su petróleo en el mercado mundial, particularmente en Europa, donde las empresas temen ser sancionadas por EE. UU. Incluso si las sanciones no se imponen ahora (el proceso es complicado), es poco probable que los inversionistas extranjeros corran un riesgo al gastar su dinero en un país que vive bajo la amenaza inminente de sanciones de los EE. UU.

Las sanciones se aplican a las empresas que realizan transacciones en dólares de EE. UU., Incluso si se llevan a cabo con empresas o sucursales que no pertenecen a Estados Unidos. Con las nuevas medidas punitivas, los bancos que hicieron negocios con la República Islámica, o sus socios comerciales en todo el mundo, corren el riesgo de perder sus cuentas en los Estados Unidos.

Un nuevo apretón en la economía iraní podría tener consecuencias imprevisibles, pero un mayor malestar social está casi garantizado. En recientes manifestaciones, los iraníes han culpado al régimen por el gasto militar que causa dificultades económicas a los ciudadanos comunes.

Por su parte el presidente iraní Hassan Rouhani ha perdido un poder considerable dentro del gobierno y es débil con la base política que una vez lo apoyó. Los de línea dura también han perdido credibilidad debido a su corrupción, a su incumplimiento de las promesas económicas y a su gasto militar en el Medio Oriente.

No es coincidencia que fuera Rouhani quien lideró el cambio radical iraní y anunció que Irán no necesariamente le daría la espalda al acuerdo, incluso si los Estados Unidos se retiraran, con la condición de que los europeos pudieran garantizar que su país continuara cosechando los beneficios.

La decisión establece el escenario para un resurgimiento de las luchas internas dentro de la compleja estructura de poder de Irán, dijeron funcionarios iraníes, posiblemente fortaleciendo a los intransigentes que buscan limitar la capacidad de Rouhani para abrirse a Occidente.

Ahora Irán está entrando en pánico. Los efectivos ataques de Israel contra objetivos iraníes en Siria en los últimos meses le dieron algunos golpes serios. La presión diplomática y la exposición de los documentos nucleares iraníes ponen a Teherán a la defensiva.

Cuando el vicepresidente Eshaq Jahangiri dijo el martes que Irán se había "preparado para cualquier situación" y el gobernador del banco central prometió en la televisión estatal que "la economía iraní no se verá perjudicada por la retirada estadounidense", nadie les creyó. Irán está en una profunda crisis económica. El rial iraní se cotizaba el martes en 66.000 frente al dólar estadounidense. El desempleo está en un nivel récord, y las protestas que estallaron a fines del año pasado persisten, a pesar de los intentos de anularlas.

Rouhani sabe que las sanciones renovadas podrían encender la calle en Irán y entiende que su supervivencia política está ligada a la supervivencia del acuerdo nuclear.

La decisión de Trump coloca a Irán en una encrucijada. El dilema al que se enfrenta Teherán sobre cómo responder a la retirada de Estados Unidos del trato también crea un problema sobre cómo debe responder a las acciones que atribuye a Israel para evitar el atrincheramiento iraní en Siria.

El campo moderado en Irán cree que cualquier respuesta iraní podría llevar a Irán a una guerra innecesaria con Israel, pero el comandante de la Fuerza Al-Qoods del país y arquitecto de la intervención de Irán en Siria, el general Qasem Soleimani, está convencido de que Irán debe responder. Altos oficiales de la Guardia Revolucionaria están de acuerdo.

De línea dura, el aparato militar y de seguridad de Irán siempre se ha opuesto al pacto, y ha estado presionando para reanudar el enriquecimiento de uranio, a la vez que obstaculizaba las inspecciones. Las actividades de Irán en Siria, Irak, Líbano y Yemen reflejan de manera similar el deseo de proyectar su poder y son, hasta cierto punto, parte de su lucha con Arabia Saudita por el dominio regional.

Parece que Irán optará por seguir acatando el acuerdo. Puede intentar usar a Rusia, China y Europa para aislar a Estados Unidos, pero Washington pondrá a Europa de su lado.

Si la presión sobre Irán acaba conduciendo a un nuevo acuerdo que solucione los problemas del ya vigente, y a controlar el avance iraní en Siria, será un logro inmenso.