Béisbol: Cuba olvida a sus prospectos, porque quiere ganarle a México

El equipo cubano de béisbol Orientales no ha logrado una victoria (dos empates y una derrota) ante los Guerreros de Oaxaca en la serie amistosa Unidos por la Pasión, que se desarrolla en La Habana y Matanzas, y en la que participan también Occidentales y los Diablos Rojos de México.

Los Guerreros le cayeron a batazos a los lanzadores cubanos en su última salida al terreno. Conectaron 14 imparables el domingo y vencieron 8x0 a Orientales.

El lanzador cubano Lázaro Blanco lanzó cinco entradas en las que le anotaron una carrera sucia, debido a un error del jardinero Yoelquis Quibert, pero los relevistas cubanos fueron incapaces de dominar a los bateadores mexicanos.

Por otra parte, Los Diablos lograron el domingo un triunfo 6x1 sobre los Occidentales, la primera victoria de este equipo sobre uno cubano. Precisamente, el mánager del equipo mexicano, Víctor Bojórquez, habla sobre este resultado.

"No podemos tener miedo a unos cuantos fracasos en este punto, porque estamos en temporada muerta, porque no hay títulos en juego y porque necesitamos que los inexpertos demuestren si reúnen todas las condiciones para defender la casaca nacional", señala Aliet Arzona Lima, en el periódico estatal cubano Granma.

En su comentario Arzona Lima indica que es preocupante que se le haya dado hasta ahora muy poca oportunidad en el terreno de juego a los prospectos cubanos, porque "cuándo entonces tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades en un escenario cualitativamente superior".

El lunes fue día de descanso, pero este martes se enfrentarán en La Habana, Diablos y Orientales, mientras en Matanzas lo harán Guerreros y Occidentales.

El asunto es que los dirigentes deportivos cubanos estarían concentrados en la idea de ganar a toda costa frente a estos dos equipos profesionales mexicanos categoría Triple-A.

Un aficionado identificado como Rafael Rodríguez dijo al periódico:

"Al fin un escrito con la opinión del gran público al que no se toma en cuenta. Es muy cierto todo lo que se dice aquí, me molestó sobremanera la entrevista que le hicieron en la TV a Martí donde Evian le tocó este tema y Martí defendió que había que ganar y los peloteros no se cansan cuando se hace una buena preparación.

¿Qué es esto? ¿acaso todos los cuerpos no necesitan pausas de descanso? Blanco, Cepeda y otros más han estado jugando desde hace varios meses y ya es hora que descansen. Ellos no tienen que demostrar nada y sí los noveles que necesitan enfrentarse a situaciones y estrategias que los mejoren, el championismo nos está haciendo daño y seguimos sin querer oír".

Otro lector, Juan Carlos Betancourt, dijo que está "muy de acuerdo con lo planteado en el artículo. Aunque se vio una mayor participación de los peloteros jóvenes en el juego entre Orientales y Guerreros de Oaxaca, todavía no es suficiente".

Las autoridades cubanas se han propuesto salir airosas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán lugar en Barranquilla, Colombia, del 3 al 19 de agosto, y no aceptarían una derrota que daría al traste con la victoria alcanzada hace cuatro años en Veracruz, México.